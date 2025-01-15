Στο τελικό στάδιο για την υπογραφή συμφωνίας αναφορικά με την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων φαίνεται πως εισέρχεται η διαπραγμάτευση ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς στην Ντόχα. Σύμφωνα με αναφορές, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στο γενικό πλαίσιο, σε ένα προσχέδιο, βασικοί άξονες του οποίου είναι η κατάπαυση πυρός για ένα διάστημα έξι εβδομάδων και η απελευθέρωση των 94 ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση από τις ισραηλινές φυλακές πολλαπλάσιων Παλαιστινίων. Το σχέδιο, οπως ανακοίνωσε το Κατάρ, θα τεθεί σε εφαρμογή την ερχόμενη Κυριακή (19/1).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, από τους 94 ομήρους, οι 60 φέρονται να είναι ζωντανοί. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, για τους 94 ομήρους -νεκρούς και ζωντανούς- το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει τουλάχιστον 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται για πολλά χρόνια στις ισραηλινές φυλακές.

Ήδη αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τον διαμεσολαβητή, το Κατάρ, ενώ στην επίτευξη της συμφωνίας αναφέρεται με ανάρτησή του και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε ότι σύντομα θα λάβει χώρα η απελευθέρωση των 94 ομήρων, εκ των οποίων οι επτά είναι και Αμερικανοί πολίτες. «WE HAVE A DEAL FOR THE HOSTAGES IN THE MIDDLE EAST. THEY WILL BE RELEASED SHORTLY. THANK YOU!», ήταν το μήνυμά του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ.

Η Χαμάς από την πλευρά της, με δηλώσεις του εκπροσώπου της στο Al Jazeera, επιβεβαίωσε τη συμφωνία, ενώ, όπως έγινε γνωστό, το προσχέδιο της συμφωνίας θα τεθεί σε ψηφοφορία στο υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ, το οποίο θα συνεδριάσει στις 11 το πρωί της Πέμπτης, προκειμένου να λάβει έγκριση.

Εν τω μεταξύ, το γραφείο του προέδρου του Ισραήλ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ο Ισαάκ Χέρτζογκ συναντήθηκε με την πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Μιρχάνα Σπολτζάρικ, προκειμένου να συζητήσουν την προετοιμασία της απελευθέρωσης των ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς.

Η Σπολτζάρικ ενημέρωσε τον Χέρτζογκ για την «ετοιμότητα της ΔΕΕΣ να μεταφέρει τους ομήρους και να αντιμετωπίσει τις όποιες προκλήσεις», σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού προέδρου. Από την πλευρά του ο Ισαάκ Χάρτζογκ τόνισε «τη μέγιστη σημασία και τον ευαίσθητο χαρακτήρα της αποστολής».

Η είδηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων προκάλεσε πανηγυρισμούς στη Γάζα.

Πώς θα λειτουργήσει η κατάπαυση του πυρός

Το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός θα έχει διάρκεια έξι εβδομάδες και αναμένεται να εφαρμοστεί σε τρία στάδια, μόλις ανακοινωθεί η συμφωνία.

Οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να εξετάζονται από τις δύο πλευρές μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία.

Πρώτο στάδιο

Κατά το πρώτο στάδιο αναμένεται να απελευθερωθούν 34 όμηροι, που είναι πολίτες, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Τρεις όμηροι θα απελευθερωθούν αμέσως, ενώ οι υπόλοιποι σε διάστημα έξι εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, τα ισραηλινά στρατεύματα θα αρχίσουν επίσης να αποσύρονται από κατοικημένες περιοχές στη Γάζα.

Η Χαμάς θα αφήσει αρχικά ελεύθερες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 19 ετών και θα ακολουθήσουν οι άνδρες άνω των 50.

Πρώτα θα απελευθερωθούν οι όμηροι που είναι ακόμη εν ζωή και στη συνέχεια θα παραδοθούν τα λείψανα των υπολοίπων.

Παράλληλα, το Ισραήλ θα απελευθερώνει 30 Παλαιστίνιους κρατουμένους για κάθε πολίτη όμηρο και 50 για κάθε στρατιωτίνα. Μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης, το Ισραήλ θα απελευθερώσει επίσης όλες τις Παλαιστίνιες και τους ανήλικους κάτω των 19 ετών που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που θα απελευθερωθούν θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ομήρων που θα αφήσει η Χαμάς. Μπορεί να κυμαίνεται από 990 έως και 1.650.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι καθημερινά θα εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας 600 φορτηγά που θα μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Τα 50 από αυτά θα εφοδιάζουν τον θύλακα με καύσιμα και τα 300 θα κατευθύνονται στις βόρειες περιοχές της Λωρίδας.

Την εφαρμογή της συμφωνίας θα εγγυηθούν το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή πλευρά, οι λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το δεύτερο και το τρίτο στάδιο θα ξεκινήσουν τη 16η ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.

Το Ισραήλ θα ολοκληρώσει την απόσυρσή του από τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας το αργότερο την 50ή ημέρα, δείχνει το αντίγραφο της συμφωνίας που δημοσίευσε το Reuters.

Δεύτερο στάδιο

Στο δεύτερο στάδιο, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή κατά τη 16η ημέρα από την υπογραφή της συμφωνίας, θα απελευθερωθούν οι υπόλοιποι όμηροι, στρατιώτες και έφεδροι, με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Θα περιλαμβάνουν την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων (περιλαμβάνονται και οι Ισραηλινοί στρατιώτες), τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.

Σε αυτό το στάδιο, το Ισραήλ θα επιτρέψει στους εκτοπισμένους που βρίσκονται τώρα στα νότια της Γάζας να επιστρέψουν στο βορρά.

Σχεδόν όλος ο πληθυσμός των 2,3 εκατομμυρίων της Γάζας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα σπίτια του λόγω των μαχών.

Τρίτο στάδιο

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο θα περιλαμβάνει την ανοικοδόμηση της Γάζας - κάτι που θα μπορούσε να πάρει χρόνια και την επιστροφή των νεκρών ομήρων.

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν σε μια ζώνη ασφαλείας εντός της Γάζας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: skai.gr

