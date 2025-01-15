Ισραήλ: Η κυβέρνηση αναμένεται να ψηφίσει επί της συμφωνίας για τη Γάζα μέχρι αύριο Πέμπτη

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε ότι διακόπτει την περιοδεία του στην Ευρώπη ώστε να συμμετάσχει αύριο στις ψηφοφορίες που θα διεξαχθούν στο συμβούλιο ασφαλείας και στην κυβέρνηση για την έγκριση της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων.

«Μετά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, ο υπουργός Σάαρ διέκοψε τη διπλωματική επίσκεψή του, που ήταν προγραμματισμένο να συνεχιστεί αύριο στην Ουγγαρία. Θα επιστρέψει στο Ισραήλ απόψε για να συμμετάσχει στις προγραμματισμένες συζητήσεις και τις ψηφοφορίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας και την κυβέρνηση», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.