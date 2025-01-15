Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Κάγια Κάλας, σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Les Échos και άλλες ευρωπαϊκές εφημερίδες, δηλώνει ότι «η Ρωσία δεν είναι ανίκητη» και τονίζει ότι "η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας" για την Ουκρανία. Καλεί επίσης τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ «να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ» επισημαίνοντας πως αν πραγματικά χρησιμοποιήσει ο Τραμπ την ισχύ της Αμερικής για να πιέσει τον Πούτιν να αποσύρει τα στρατεύματά του και να σταματήσει να βομβαρδίζει αμάχους και υποδομές, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει σε χρόνο μηδέν. «Το πρόβλημα είναι ότι ο Πούτιν δεν θέλει πραγματικά ειρήνη, αλλά κατάπαυση πυρός για να επανεξοπλιστεί. Έχουμε ήδη δει εκεχειρίες που δεν έγιναν σεβαστές. Για την Ευρώπη, είναι σημαντικό αυτή η ειρήνη να έχει διάρκεια» σημειώνει η Κάλας..

Όσον αφορά στο πώς θα διατηρηθεί ένα ισχυρό, ενιαίο ευρωπαϊκό μέτωπο απέναντι στη Ρωσία, η Επίτροπος υπενθυμίζει ότι η ΕΕ αποτελείται από 27 κράτη-μέλη με διαφορετικές δημοκρατίες και διαφορετικά ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Παρά τις δύσκολες συζητήσεις, ωστόσο, η ίδια παραμένει αισιόδοξη για την ικανότητά της ΕΕ να διατηρήσει μια ενιαία θέση, διότι έτσι είναι ισχυρή.

Για τον τρόπο που μπορεί να συμβάλει η Ευρώπη στην αποτροπή της επικράτησης της Ρωσίας η Κάλας αναφέρει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί υποστηρίζοντας την Ουκρανία στρατιωτικά, ασκώντας οικονομική πίεση στη Ρωσία και απομονώνοντάς την πολιτικά. Όπως επισημαίνει, «δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη δική μας δύναμη και να υπερεκτιμήσουμε τη δύναμη της Ρωσίας. Το εθνικό της ταμείο έχει εξαντληθεί, το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν αποφέρουν τα ίδια έσοδα όπως παλαιότερα, η αγορά εργασίας βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση και το επιτόκιο της εθνικής τράπεζας είναι πάνω από 20%».

Σχετικά με την πρόταση Τραμπ στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες έως και 5%, η Κάλας θεωρεί ότι έχει δίκιο που ζήτησε αύξηση των αμυντικών δαπανών. Χωρίς να αναλωθεί σε λεπτομέρειες και αριθμούς, δηλώνει ότι «είναι απαραίτητο να ξοδεύουμε περισσότερα από το σημερινό 2% του ΑΕΠ για να είμαστε προετοιμασμένοι για πόλεμο και να διατηρήσουμε μια αποτρεπτική δύναμη», προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις για τη συλλογική αύξηση των δαπανών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σχετικά με τις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις του Ίλον Μασκ εκφράζει την πεποίθηση ότι και τα αμερικανικά συμφέροντα στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικά για να τεθούν σε κίνδυνο, ενώ σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τονίζει πως «υπάρχουν κανόνες και κράτος δικαίου στην Ευρώπη».

Τέλος, αναφορικά με το ζήτημα της άρσης των κυρώσεων κατά της Συρίας σημειώνει πως για να χαλαρώσουν, η Συρία θα πρέπει πρώτα να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, για παράδειγμα όσον αφορά στην πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια, να καταρτισθεί ένας οδικός χάρτης, σύμφωνα με τον οποίο κάθε στάδιο θα εξαρτάται από θετικές ενέργειες εκ μέρους της, ενώ θα υπάρχει, επίσης, μια εφεδρική θέση, ώστε αν τα πράγματα δεν κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση, οι κυρώσεις να μπορούν να επανέλθουν, αναφέρει η Κάλας.

Πηγή: skai.gr

