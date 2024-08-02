Γάζα: Σχεδόν τα 2/3 των κτιρίων έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί

Σχεδόν τα 2/3 των κτιρίων στη Λωρίδα της Γάζας υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ, βασιζόμενος σε δορυφορικές φωτογραφίες.

«Η τελευταία αξιολόγηση των ζημιών (…) αποκαλύπτει ότι 151.265 κτίρια επλήγησαν στη Λωρίδα της Γάζας», ανακοίνωσε το δορυφορικό κέντρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, UNOSAT, σε ένα δελτίο Τύπου.

Αυτή η εκτίμηση βασίζεται σε φωτογραφίες που περισυλλέγησαν την 6η Ιουλίου και συγκρίθηκαν με άλλες φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί από τον Μάιο του 2023.

Μεταξύ των πληγέντων κτιρίων, «το 30% έχει καταστραφεί, το 12% έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, το 36% έχει υποστεί μετρίου μεγέθους ζημιές και το 20% έχει πιθανόν υποστεί ζημιές, αριθμοί που αντιστοιχούν στο περίπου 63% του συνόλου των κτιρίων» εξήγησε η UNOSAT.

«Ο αντίκτυπος στις μη στρατιωτικές υποδομές είναι προφανής, με χιλιάδες κατοικίες και αναγκαίες εγκαταστάσεις να έχουν υποστεί ζημιές», επισήμανε το δορυφορικό κέντρο.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει σε περίπου 41,9 εκατομμύρια τόνους τον όγκο των συντριμμιών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Γάζα, ο οποίος ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Πρόκειται για έναν αριθμό 14πλάσιο σε σύγκριση με το σύνολο των συντριμμιών και χαλασμάτων που προκλήθηκαν από τις άλλες συρράξεις, οι οποίες έλαβαν χώρα στη Γάζα από το 2008, σύμφωνα με την UNOSAT.

Η ανάλυση υπολογίζει ότι 114 κιλά συντριμμιών προκλήθηκαν για κάθε τετραγωνικό μέτρο της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

