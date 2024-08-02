Συναγερμός για βόμβα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού μετά την ανακάλυψη από αστυνομικούς ενός ύποπτου αντικειμένου κοντά στο Stade de France.

Η αστυνομία περιμένει μια ομάδα πυροτεχνουργών για να φτάσει στο στάδιο Stade de France με μέρος της γύρω περιοχής να έχει αποκλειστεί, αναφέρει η Bild.

Ο κοντινός σιδηροδρομικός σταθμός Saint Denis Porte de Paris έκλεισε επίσης λόγω της απειλής.

Πολλά ολυμπιακά αθλήματα του στίβου, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών, διεξάγονται στο Stade de France στο βόρειο Παρίσι.

Το γήπεδο φέρεται να ήταν άδειο όταν η οι αρχές εξέδωσαν την προειδοποίηση για βόμβα, αφού οι πρώτοι αγώνες στίβου ολοκληρώθηκαν στις 13:00 και επρόκειτο να ξεκινήσουν εκ νέου στις 18:00. Το γήπεδο μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 80.000 άτομα.

Μια τεράστια επιχείρηση ασφαλείας ξεκίνησε πριν από τους αγώνες φέτος - που πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη από προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγλωνες.

Οι διοργανωτές προετοιμάζονται εδώ και καιρό για το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων ή διαδηλώσεων μετά τις πρόσφατες εκλογές στη Γαλλία .

Περίπου 18.000 στρατιώτες και 30.000 αστυνομικοί έχουν μπει στη μάχη για την ασφάλεια της παγκόσμιας αθλητικής εκδήλωσης στην πρωτεύουσα της Γαλλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.