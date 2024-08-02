Ιταλία: Στην «αντεπίθεση» οι επιχειρήσεις με ξαπλώστρες

Στην Ιταλία ξεκίνησε «ο πόλεμος της ξαπλώστρας». Στις 9 Αυγούστου, όσοι επιχειρηματίες εκμεταλλεύονται οργανωμένες πλαζ θα καθυστερήσουν κατά δύο ώρες την παροχή κάθε προσφερόμενης υπηρεσίας. Οι επισκέπτες θα μπορούν να εξασφαλίσουν ομπρέλες και ξαπλώστρες μόνο από τις δέκα το πρωί και μετά, και όχι στις οκτώ, όπως συμβαίνει συνήθως. «Mε την κινητοποίηση αυτή, και με σειρά άλλων που θα ακολουθήσουν, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες σχετικά με την κατάσταση σοβαρής αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουμε», λένε οι Ιταλοί επιχειρηματίες.



Στην πραγματικότητα όμως το όλο θέμα είναι αρκετά πιο πολύπλοκο. Από την 1η Ιανουαρίου έχουν λήξει οι άδειες για την εκμετάλλευση οργανωμένων πλαζ σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση Μελόνι υπέγραψε παράταση, η οποία κρίθηκε όμως παράνομη από το ιταλικό Συμβούλιο της Επικρατείας.



Η αιτία της όλης σύγκρουσης και της μεγάλης αυτής ασάφειας οφείλεται στο ότι για την εκμετάλλευση των παραλιών οι περισσότεροι επιχειρηματίες πληρώνουν στο ιταλικό δημόσιο πολύ χαμηλά ποσά, με άδειες μακράς, δεκαετούς διάρκειας. Το εντελώς αντίθετο δηλαδή από όσα προβλέπει η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, η γνωστή Οδηγία Μπόλκενσταιν.

Παρεμβάσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Η Ιταλία κινδυνεύει δε με πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβίαση της όλης νομοθεσίας της. Μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει και σειρά παρεμβάσεων από ιταλικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η Mare Libero (Ελεύθερη Θάλασσα) για παράδειγμα προχώρησε σε συμβολικές καταλήψεις με πετσέτες και ομπρέλες σε πολυτελείς, οργανωμένες πλαζ. «Στην πραγματικότητα, ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο, όσοι εκμεταλλεύονται τις παραλίες μας δεν θα έπρεπε ούτε να μπορούν να πωλούν αναψυκτικά και σάντουιτς», δήλωσε ο Ρομπέρτο Μπιατζίνι, πρόεδρος της Mare Libero. Κατήγγειλε επίσης ότι σε μεγάλες περιοχές, όπως είναι οι περιφέρειες της Νάπολης, της Γένοβας και σε θέρετρα της Αδριατικής Θάλασσας, οι ελεύθερες παραλίες αποτελούν πλέον λιγότερο από το 30% του συνόλου.



Στο μεταξύ όμως το κόμμα της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, «Αδέλφια της Ιταλίας», τάσσεται κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ζητά ουσιαστικά νέους διαγωνισμούς για την εκμετάλλευση των οργανωμένων πλαζ, ώστε να ανοίξει ο τομέας και σε νέους επιχειρηματίες. «Πρέπει να αποφανθεί επί του θέματος το Συνταγματικό Δικαστήριο, διότι η αρμοδιότητα στην πραγματικότητα είναι του Κοινοβουλίου», υποστηρίζουν τα «Αδέλφια της Ιταλίας». Και η ασάφεια, μαζί με μια πιθανή δόση πολιτικής υστεροβουλίας, συνεχίζεται.



Ανταπόκριση από τη Ρώμη

