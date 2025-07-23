Περισσότεροι από 70 Ισραηλινοί βουλευτές ψήφισαν σήμερα υπέρ μιας πρότασης προς την κυβέρνηση να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη ώστε «να βγει από την ημερήσια διάταξη κάθε σχέδιο για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους».

Το κείμενο αυτό, που εγκρίθηκε με 71 ψήφους υπέρ έναντι 13 κατά, δεν έχει ισχύ νόμου αλλά στόχος του είναι να επιβεβαιώσει «το φυσικό, ιστορικό και νομικό δικαίωμα» του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη.

Υπέρ ψήφισαν οι βουλευτές του κυβερνώντος δεξιού συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αλλά και βουλευτές της αντιπολίτευσης, δηλώνοντας ότι η προσάρτηση αυτού του εδάφους «θα ενισχύσει το κράτος του Ισραήλ, την ασφάλειά του και θα εμποδίσει κάθε αμφισβήτηση του θεμελιώδους δικαιώματος του εβραϊκού λαού στην ειρήνη και την ασφάλεια στην πατρίδα του».

«Η κυριαρχία στην Ιουδαία-Σαμάρεια (η ονομασία με την οποία αποκαλεί το Ισραήλ τη Δυτική Όχθη, την οποία έχει καταλάβει από το 1967) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υλοποίησης του σιωνισμού και του εθνικού οράματος του εβραϊκού λαού, δηλαδή της επιστροφής στην πατρίδα», συνεχίζει το κείμενο.

Η Παλαιστινιακή Αρχή αντέδρασε χαρακτηρίζοντας την ψηφοφορία «ευθεία προσβολή στα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού», όπως είπε ο Χουσέιν αλ Σέιχ, ο γενικός γραμματέας της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO). «Αυτές οι μονομερείς ισραηλινές ενέργειες συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Περίπου 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα σε εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, ανάμεσα σε 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Ο ισραηλινός εποικισμός καταγγέλλεται τακτικά από τον ΟΗΕ ως παράνομος απέναντι στο διεθνές δικαίο και συνιστά ένα από τα κυριότερα εμπόδια για μια βιώσιμη λύση των δύο κρατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

