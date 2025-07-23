Ολοκληρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο πρώτος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έπειτα από επτά εβδομάδες, υπό τη σκιά της απειλής του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων κυρώσεων στη Μόσχα.

Η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε νέα ανταλλαγή κρατουμένων, στην οποία θα περιλαμβάνονται στρατιωτικοί και άμαχοι, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS. Την ίδια ώρα, οι ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη ολοκληρώθηκαν σε λιγότερο από μία ώρα, όπως μετέδωσε το ουκρανικό δημόσιο δίκτυο Suspilne.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συμφωνήσει άμεσα σε κατάπαυση του πυρός και πρότεινε τη διεξαγωγή συνάντησης κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Παράλληλα, κάλεσε τη Μόσχα να επιδείξει εποικοδομητική στάση στις διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος διαπραγματευτής Μεντίνσκι δήλωσε ότι όλες οι ανθρωπιστικές συμφωνίες έχουν τηρηθεί.

Ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε δεύτερη ανταλλαγή σορών στρατιωτών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με την επιστροφή 1.200 σορών συνολικά.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η ρωσική πλευρά πρότεινε στην Ουκρανία τη συγκρότηση τριών ομάδων εργασίας που θα συνεχίσουν τις συνομιλίες διαδικτυακά.

Σύμφωνα με τον Μεντίνσκι, η Μόσχα πρότεινε επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο να προσχωρήσουν οι δύο πλευρές στην κήρυξη σύντομων εκεχειριών.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ουκρανίας για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, ο Βλαντισλάβ Μεντίνσκι δήλωσε ότι ενδεχόμενη συνάντηση των δύο ηγετών θα έχει ως στόχο την υπογραφή εγγράφων και όχι τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν κάλεσε τις δύο πλευρές να προχωρήσουν βάσει των εγγράφων που αντάλλαξαν τον Ιούνιο, με στόχο να «τερματιστεί το αιματοκύλισμα το συντομότερο δυνατό».

Η ουκρανική πλευρά ζήτησε και πάλι τη σύγκληση συνόδου κορυφής μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν, την οποία θεωρεί κρίσιμη για να υπάρξει οποιαδήποτε πρόοδος.



