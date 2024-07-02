Γάζα: Nερό με το σταγονόμετρο στους αμάχους

Στη Χαν Γιουνίς, τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη στη Λωρίδα της Γάζας, ο πληθυσμός αγωνίζεται καθημερινά να διασφαλίσει είδη πρώτης ανάγκης. Ιδιαίτερη δύσκολη η πρόσβαση σε νερό.

Κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο στη Χαν Γιουνίς δεκάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά κρατώντας μπιτόνια και κουβάδες συνωστίζονται γύρω από μια υδροφόρα για να πάρουν λίγο πόσιμο νερό από τις οργανώσεις αρωγής. Στη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Λωρίδας της Γάζας έχουν συρρεύσει Παλαιστίνιοι από κάθε γωνιά των Παλαιστινιακών Εδαφών, ελπίζοντας ότι θα γλιτώσουν από τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ο ανεφοδιασμός του πληθυσμού με τρόφιμα και νερό είναι εξαιρετικά δύσκολος.



Ο Παλαιστίνιος Ισάμ Αλ Νταγιά δηλώνει ότι περιμένει ώρες για ένα μπουκάλι νερό: «Από τις πέντε το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου τρέχουμε να γεμίσουμε ένα μπουκάλι του ενός λίτρου, το οποίο θα πρέπει να μοιραστούμε στη συνέχεια με 16 μέλη της οικογένειάς μου. Είναι τρομερή ταλαιπωρία. Πρόκειται για τραγωδία».

«Υποφέρουμε από την αρχή του πολέμου»

Την ώρα που ο κόσμος συγκεντρώνεται γύρω από το φορτηγό, μικρά παιδιά σκαρφαλώνουν πάνω του με την ελπίδα ότι θα πάρουν πρώτα νερό, ή χώνονται κάτω από το όχημα μαζεύοντας στο μπουκάλι τους τις σταγόνες που πέφτουν στο έδαφος.



Ο Αλά Αμπού Σουντ, ο οποίος εκτοπίστηκε πρόσφατα από τη Ράφα, περιμένει υπομονετικά νερό για εννέα μέλη της οικογένειάς του. Καταγγέλλει ελλείψεις πόσιμου νερού, αλλά και νερού για πλύσιμο στην ευρύτερη περιοχή: «Έχουμε σοβαρές ελλείψεις. Χρειάζομαι τουλάχιστον 250 λίτρα για το πλύσιμο των πιάτων και άλλες δουλειές . Υπάρχει τεράστια έλλειψη στη περιοχή. Χιλιάδες εκτοπισμένοι ήρθαν από τις γύρω πόλεις εδώ. Χρειαζόμαστε βοήθεια για να ανοίξουμε νέα πηγάδια. Κοιτάξτε, γίνεται σφαγή για το νερό».



Από την πλευρά της η Μάι αλ Ράε, από την πόλη της Γάζας, συμπληρώνει: «Από το ξέσπασμα του πολέμου πριν από εννέα μήνες μέχρι και σήμερα υποφέρουμε. Δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε τροφή, μας λείπουν τα πάντα. Ζούμε σε σκηνές. Πόσο καιρό θα συνεχιστεί αυτό; Κουραστήκαμε πια. Υποφέρουμε από τις ελλείψεις, όχι μόνο από την έλλειψη νερού».



Associated Press

