Διάγγελμα στον ισραηλινό λαό ενόψει της ενεργοποίησης της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στη Γάζα και ανταλλαγής των ομήρων απηύθυνε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «προσωρινή» την κατάπαυση πυρός που έχει συμφωνηθεί, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα υποχωρήσει μέχρι να «ολοκληρωθούν όλοι οι πολεμικοί στόχοι».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι τόσο ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τόνισαν ότι το Ισραήλ μπορεί να επιστρέψει στις μάχες στη Γάζα, εάν δεν πραγματοποιηθούν τα επόμενα στάδια της συμφωνίας με τη Χαμάς.

Το Ισραήλ δεν θα ησυχάσει έως ότου «ολοκληρωθούν όλοι οι πολεμικοί του στόχοι», επανέλαβε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η επιστροφή κάθε ομήρου που κρατείται στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποσχεθεί στο Ισραήλ ότι θα έχει τα όπλα που χρειάζεται για να επιστρέψει στις μάχες εάν χρειαστεί, και θα το πράξουν «με νέους τρόπους και με πολύ μεγάλη ισχύ».

Πρόσθεσε επίσης, ότι το Ισραήλ «άλλαξε το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής», προκαλώντας πλήγματα στους εχθρούς του, ανάμεσά τους και στο Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Δείτε το διάγγελμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου:

«Από αυτήν την τρομερή καταστροφή, αποκαλύφθηκε η τεράστια δύναμη του πνεύματος του ισραηλινού λαού, όπως και ο υπέρτατος ηρωισμός των στρατιωτών μας, και αυτό είναι που μας οδηγεί με σκληρή αποφασιστικότητα να επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου: να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους μας, να εξαλειφθούν οι κυβερνητικές δυνατότητες της Χαμάς και να διασφαλιστεί ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για τη χώρα μας.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας και η κυβέρνηση ενέκριναν το περίγραμμα της συμφωνίας. Η αποστολή της απελευθέρωσης των ομήρων είναι συνυφασμένη με μένα. Μαζί με τους πολίτες του Ισραήλ και πολλούς σε όλο τον κόσμο, η σύζυγός μου Σάρα και εγώ προσευχόμαστε για την επιστροφή όλων των ομήρων. Σας υπόσχομαι, θα πετύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου», τόνισε.

Και συνέχισε: «Είμαι περήφανος που είμαι πρωθυπουργός σε έναν υπέροχο λαό. Είμαι περήφανος που ηγούμαι της χώρας μας σε στιγμές όπως αυτές.

Μέχρι σήμερα, έχουμε φέρει στο σπίτι 157 ομήρους μας, 117 από τους οποίους είναι ζωντανοί. Στη συμφωνία που έχει πλέον επικυρωθεί, θα φέρουμε στο σπίτι άλλα 33 αδέρφια και αδελφές μας, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ζωντανοί».

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι η συμφωνία είναι αποτέλεσμα τόσο της απερχόμενης αμερικανικής κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν όσο και της επερχόμενης κυβέρνησης Τραμπ, καθώς και «αποτέλεσμα του ηρωισμού των στρατιωτών μας στη μάχη».

Και πρόσθεσε: «Μόλις εξελέγη, ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ κινητοποιήθηκε για να απελευθερώσει τους ομήρους. Μου μίλησε το βράδυ της Τετάρτης. Χαιρέτισε τη συμφωνία και σωστά τόνισε ότι η πρώτη φάση της συμφωνίας είναι μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Μπάιντεν έχουν υποστηρίξει πλήρως το δικαίωμα του Ισραήλ να επιστρέψει στην επανέναρξη του πολέμου εάν το Ισραήλ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας είναι μάταιες».

«Εκτιμώ επίσης την απόφαση του προέδρου Τραμπ να άρει όλους τους εναπομείναντες περιορισμούς στην προμήθεια βασικών όπλων και πυρομαχικών στο κράτος του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός έθεσε επίσης ορισμένες αρχές:

1. Η ικανότητα να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν είναι απαραίτητο

2. Σημαντική αύξηση στον αριθμό των ζωντανών ομήρων που θα επιστραφούν σε πρώτη φάση. Ο Νετανιάχου είπε ότι σε αντίθεση με τη θέση της Χαμάς τον Μάιο, ο αριθμός των ζωντανών ομήρων που υποτίθεται ότι θα απελευθερώνονταν στην πρώτη φάση έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

3. Οι ισραηλινές δυνάμεις να συνεχίσουν να διατηρούν τη θέση τους στο Διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι σχεδιάζει ακόμη και να αυξήσει τον αριθμό των δυνάμεων που σταθμεύουν εκεί.

Ο Νετανιάχου τόνισε επίσης ότι οι τρομοκράτες που θα απελευθερωθούν από τις φυλακές στο πλαίσιο της συμφωνίας θα σταλούν στη Λωρίδα της Γάζας ή στο εξωτερικό και όχι στη Δυτική Όχθη. Πρόσθεσε επίσης ότι το συμβούλιο ασφαλείας αποφάσισε να ενισχύσει τις ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη «για να προστατεύσει τους πολίτες μας».

Γραφείο Νετανιάχου: Δεν προχωράμε στη συμφωνία χωρίς λίστα ονομάτων από τη Χαμάς

Νωρίτερα, με δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζει ότι το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων, αν η Χαμάς δεν αποστείλει τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων που σκοπεύει να απελευθερώσει αύριο.

Μέχρι και λίγες ώρες πριν την εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τα προηγούμενα 24ωρα για κατάπαυση πυρός στη Γάζα και για την ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους, η Χαμάς δεν είχε παραδόσει τη λίστα με τα 33 ονόματα που σκοπεύει να απελευθερώσει αύριο Κυριακή.

Με δήλωσή του, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου τονίζει τα εξής: «Δεν θα προχωρήσουμε μέχρι να λάβουμε τη λίστα των ομήρων που θα απελευθερωθούν, όπως συμφωνήθηκε. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί παραβιάσεις της συμφωνίας. Η αποκλειστική ευθύνη ανήκει στη Χαμάς».

Όπως ανακοινώθηκε, στις 20:10 ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα βγάλει νέα δήλωση προς τον ισραηλινό λαό.

Νωρίτερα, ένας 19χρονος Παλαιστίνιος είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε θαμώνες καφετέριας στο Τελ Αβίβ, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις, τον έναν σοβαρά.

Την ίδια στιγμή, η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ και τον IDF ότι συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, κάνοντας λόγο για δεκάδες νεκρούς, παρά το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία και λίγες ώρες πριν την κατάπαυση πυρός που έχει συμφωνηθεί.

Παράλληλα, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει δύο επιθέσεις, τις τελευταίες ώρες, με πυραύλους προς το Τελ Αβίβ, ενεργοποιώντας το σύστημα αεράμυνας για την αναχαίτισή τους.

IDF: Ο στρατός έτοιμος να επανέλθει στη Γάζα αν δεν εφαρμοστεί η συμφωνία

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του IDF τόνισε ότι τα στρατεύματα στη Γάζα έχουν λάβει εντολή να βρίσκονται σε ύψιστη ετοιμότητα, ώστε να επανέλθουν στις επιχειρήσεις κατά της Χαμάς, εφόσον δεν εφαρμοστεί αύριο το πρωί η συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας μεγάλος αριθμός στρατευμάτων βρίσκεται σε ετοιμότητα και αναμένεται να λάβει θέσεις μάχης κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να ξεκινήσει ευρείες επιχειρήσεις εναντίον θέσεων της Χαμάς στην περιοχή της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

