Ηλίας Γεωργάτος: Ο Έλληνας που έχει ξετρελάνει τους Βρετανούς με το πιτόγυρο 4 κιλών

Μετανάστευσε από την Κεφαλονιά στο Λονδίνο πριν από 7 χρόνια, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Παρά τις δυσκολίες κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, ένα σουβλατζίδικο - γυράδικο και σε μικρό χρονικό διάστημα, κέρδισε με τις γεύσεις του και το ελληνικό ταπεραμέντο του, τους Βρετανούς. Ο Ηλίας Γεωργάτος παρασκευάζει γύρους σάντουιτς, που όχι μόνο έχουν αυθεντική ελληνική γεύση, αλλά ζυγίζουν μέχρι και τέσσερα κιλά, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ και προκαλώντας το ενδιαφέρον των πελάτων του.

Γύρος τυλιχτό 4 κιλά πρόκληση για του Άγγλους πελάτες του

«Έφυγα από την Ελλάδα το 2018, ενώ βρισκόταν σε βαθιά οικονομική κρίση. Πριν από 3,5 χρόνια, αποφάσισα να ανοίξω τον "Pittagoras", το όνομα είναι ένα έξυπνο λογοπαίγνιο που προσελκύει το ενδιαφέρον. Δεν είναι όμως το μόνο που προσελκύει τους πελάτες μας. Πρόσφατα, προσθέσαμε στο μενού μας έναν "γίγας γύρο" 4 κιλών ως πρόκληση. Όποιος μπορέσει να τον φάει μέσα σε 15 λεπτά, τον απολαμβάνει δωρεάν. Διαφορετικά, κοστίζει 50 λίρες. Ανέβασα μάλιστα την πρόκληση στο TikTok και το Instagram, και από την Κυριακή έχει γίνει χαμός! Ο κόσμος ενθουσιάστηκε, και είμαι ευγνώμων για τη θερμή υποδοχή που μας δίνουν συνεχώς», εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ηλίας Γεωργάτος και επισημαίνει πως, «από την πρώτη στιγμή, οι Άγγλοι αγκάλιασαν τόσο εμάς όσο και το φαγητό μας. Όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω βιώσει ούτε μία στιγμή ρατσισμού. Αντιθέτως, πολλοί πελάτες μας, που έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα, μας λένε ότι ο γύρος μας, τους θυμίζει τις καλύτερες διακοπές τους».

Οικογενειακή παράδοση το σουβλατζίδικο

Η οικογένειά του κ. Γεωργάτου κατάγεται από την Κεφαλονιά, όπου πέρασε σχεδόν όλη του τη ζωή. «Ο πατέρας μου διατηρεί ένα σουβλατζίδικο στο Ληξούρι, ενώ ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε το σουβλάκι/καλαμάκι στο νησί το 1956. Στη συνέχεια, ο πατέρας μου ανέλαβε την επιχείρηση και, με το επιχειρηματικό του δαιμόνιο, δημιούργησε τα σουβλατζίδικα "Τσιλίκος". Το όνομά μας είναι πολύ γνωστό στην Κεφαλονιά», λέει με περηφάνια και διευκρινίζει πως, «όταν πρωτοήρθα στο Λονδίνο, μετά από τόσα χρόνια μέσα στα μαγαζιά του πατέρα μου, είχα αποφασίσει να μην ασχοληθώ ξανά με τη συγκεκριμένη δουλειά. Παρ' όλα αυτά, η αγάπη μου για τον γύρο και το σουβλάκι αυτό ήταν βαθιά ριζωμένη μέσα μου. Έτσι, πριν από 3,5 χρόνια, αποφάσισα να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση. Σήμερα, λειτουργούμε ήδη δύο καταστήματα και ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε άλλα δύο μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το ένα θα βρίσκεται στο Canary Wharf, στο οικονομικό κέντρο του Λονδίνου, εκεί που είναι οι ουρανοξύστες, και το άλλο στο London Fields, κοντά σε ένα πανέμορφο πάρκο».

«Μέσω του φαγητού μας προσπαθούμε να μεταφέρουμε τη μαγεία της Ελλάδας στην Αγγλία»

Αναφερόμενος στην οικογένεια του ο Ηλίας Γεωργάτος, σημειώνει πως, «είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διαδρομής. Ο γιος μου, έξι ετών, λατρεύει τον γύρο και έρχεται κάθε εβδομάδα στο μαγαζί για να απολαύσει το αγαπημένο του φαγητό. Η κόρη μου προτιμά το σουβλάκι κοτόπουλο, ενώ εγώ και η σύζυγός μου, η Ελένη, φροντίζουμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αγάπη για την πατρίδα και τις παραδόσεις μας. Η Ελλάδα είναι κομμάτι της ζωής μας και μέσω του φαγητού μας, προσπαθούμε να μεταφέρουμε τη μαγεία της και στους πελάτες μας. Πριν από λίγους μήνες, πρότεινα στο σχολείο του γιου μου να προσφέρω γύρο και σουβλάκια για τη γιορτή κουλτούρας που διοργάνωναν. Όχι μόνο αποδέχτηκαν την πρόταση, αλλά με χαρά έφτιαξα τυλιχτά με γύρο για όλους τους μαθητές και τους μίλησα για την ελληνική κουλτούρα και τη γαστρονομία μας. Ήταν μια μοναδική εμπειρία».

Όπως ο ίδιος επισημαίνει, «τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση της ελληνικής κοινότητας στο Λονδίνο, έχουν δημιουργηθεί πολλές επιλογές για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Συνεργαζόμαστε με εξαιρετικούς προμηθευτές, που μας παρέχουν αυθεντικά ελληνικά προϊόντα και μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια γνήσια ελληνική γαστρονομική εμπειρία.

Η Ελληνο-Ιταλική συνεργασία το μυστικό της επιτυχίας τους

«Δεν θα μπορούσα να έχω καταφέρει όλα αυτα χωρίς τον συνέταιρό μου και μέντορα, τον Gianni Perillo. Ο Gianni, Ιταλός στην καταγωγή, μοιράζεται την ίδια αγάπη για το καλό φαγητό και το ίδιο επιχειρηματικό όραμα. Η συνεργασία μας βασίζεται στις κοινές αξίες μας, καθώς οι κουλτούρες μας, η ελληνική και η ιταλική, μοιάζουν τόσο πολύ. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα αυτά τα έχουμε καταφέρει χωρίς δάνεια ή εξωτερικούς επενδυτές, βασιζόμενοι αποκλειστικά στη σκληρή δουλειά μας. Νιώθω ευγνωμοσύνη για τον πατέρα μου, ο οποίος μου δίδαξε όχι μόνο τη δουλειά, αλλά και τη σημασία της επιχειρηματικότητας. Η περηφάνια που βλέπω στα μάτια του είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Ο στόχος μας είναι να ανοίξουμε άλλα δύο καταστήματα μέχρι το τέλος του 2025 και να φτάσουμε συνολικά τα 10 καταστήματα μέχρι το 2027» υπογραμμίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

