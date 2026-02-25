Η ισραηλινή κυβέρνηση επιμένει ότι ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς πρέπει να προηγηθεί, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημερώνουν δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ πρόκειται σύντομα να θέσουν προθεσμία 60 ημερών για την ολοκλήρωσή του.

«Εκτιμάται ότι τις επόμενες ημέρες η Χαμάς θα λάβει τελεσίγραφο να αφοπλιστεί και να αποστρατιωτικοποιήσει πλήρως τη Γάζα», δήλωσε τη Δευτέρα στο δημόσιο ραδιόφωνο ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, προσθέτοντας ότι το τελεσίγραφο θα προέλθει από την Ουάσιγκτον.

Αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί, είπε, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις «θα λάβουν διεθνή νομιμοποίηση και αμερικανική στήριξη για να το πράξουν οι ίδιες».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, φέρεται να δήλωσε στο συμβούλιο ασφαλείας της χώρας ότι ο Τραμπ θα απευθύνει τελεσίγραφο στη Χαμάς εντός ημερών. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αναφέρθηκε στο θέμα κατά την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους την Τρίτη το βράδυ.

Ακόμη κι αν ανακοινωθεί εκστρατεία αφοπλισμού, παραμένει ασαφές ποιος θα μπορούσε να παραλάβει τα όπλα της Χαμάς εντός 60 ημερών. Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), ομάδα 15 Παλαιστινίων τεχνοκρατών χωρίς κομματική ένταξη, έχει συγκεντρωθεί στο Κάιρο προετοιμαζόμενη να διαχειριστεί τον κατεστραμμένο θύλακα, αλλά απέχει ακόμη από το να αναλάβει επί τόπου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Israel Hayom, η NCAG θα παρουσιάσει στη Χαμάς τον Μάρτιο σχέδιο εξάμηνου αφοπλισμού, ξεκινώντας από τα βαρέα όπλα και καταλήγοντας στα ελαφρά πυροβόλα. Στην αρχή, η Χαμάς θα πρέπει να παραδώσει κατάλογο των βαρέων όπλων της και χάρτη του δικτύου σηράγγων κάτω από τη Γάζα.

Η Χαμάς θα απορρίψει το σχέδιο

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Χαμάς πιθανότατα θα απορρίψει ένα τέτοιο σχέδιο, καθώς θα της ζητούσε να παραδώσει το βασικό της εναπομείναν πλεονέκτημα, τα όπλα της, χωρίς εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί ή ότι άλλες ένοπλες ομάδες θα αφοπλιστούν. Ο Μοχάμαντ Σεχάντα, αναλυτής για τη Γάζα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι η οργάνωση ίσως αποδεχόταν το «πάγωμα» και την απόσυρση επιθετικών όπλων, όπως ρουκέτες, διατηρώντας ελαφρύ οπλισμό για αυτοπροστασία σε περίπτωση αναζωπύρωσης των συγκρούσεων.

Η πρώτη συνεδρίαση εργασίας του Συμβουλίου Ειρήνης πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται πρόοδος στο κρίσιμο ζήτημα του αφοπλισμού. Η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία φέρονται να προτείνουν διαδικασία σταδιακού αφοπλισμού κατά το πρότυπο της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Βόρεια Ιρλανδία, με επίβλεψη ανεξάρτητης επιτροπής.

Αντίθετα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να συντάσσονται με τη θέση του Ισραήλ, ζητώντας πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς ως προϋπόθεση για τα υπόλοιπα βήματα.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η ισραηλινή στάση ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάρρευση του σχεδίου και επιστροφή σε γενικευμένο πόλεμο. Η ίδια η Χαμάς, σύμφωνα με δημοσιεύματα των The Times of Israel, θεωρεί πιθανή νέα εισβολή του Ισραήλ και εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει τον οπλισμό της.

Ο Σμότριτς έχει δηλώσει ότι, σε περίπτωση αποτυχίας του αφοπλισμού, το Ισραήλ θα μπορούσε τελικά να καταλάβει πλήρως τη Λωρίδα της Γάζας, να επιβάλει στρατιωτική διοίκηση και να εγκαθιδρύσει εβραϊκούς οικισμούς εκεί.

