Ένας Παλαιστίνιο-Σύρος σκηνοθέτης κατηγόρησε τη Γερμανία ότι είναι «συνένοχος στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα» κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, προκαλώντας την αποχώρηση Γερμανού υπουργού από την τελετή απονομής των βραβείων.

Οι δηλώσεις του Abdallah Al-Khatib, του οποίου η ταινία «Chronicles From the Siege» κέρδισε το βραβείο στο τμήμα Perspectives για ανερχόμενους δημιουργούς, σφράγισαν ένα πολιτικά φορτισμένο φεστιβάλ. Οι διοργανωτές δέχθηκαν επικρίσεις από ηθοποιούς και σκηνοθέτες επειδή δεν έλαβαν σαφή θέση για τον πόλεμο στη Γάζα.

Δείτε το βίντεο του Reuters:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι συζητήσεις για τις ενέργειες του Ισραήλ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στη Γερμανία, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ισραήλ, κυρίως λόγω του ιστορικού βάρους του Ολοκαυτώματος - μια πολιτική γνωστή ως «Staatsraison» (λόγος του κράτους). Η γερμανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Κάποιοι μου είπαν ότι ίσως πρέπει να προσέχω πριν πω αυτά που θέλω να πω τώρα, επειδή είμαι πρόσφυγας στη Γερμανία και υπάρχουν τόσες πολλές κόκκινες γραμμές. Αλλά δεν με νοιάζει. Με νοιάζει ο λαός μου, η Παλαιστίνη», δήλωσε ο Al-Khatib το βράδυ του Σαββάτου, φορώντας μια παλαιστινιακή μαντήλα (κεφίγια) και υψώνοντας τη σημαία της Παλαιστίνης στο τέλος της ομιλίας του.

«Θα πω λοιπόν την τελευταία μου λέξη στη γερμανική κυβέρνηση: Είστε συνένοχοι στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα. Πιστεύω ότι είστε αρκετά ευφυείς ώστε να αναγνωρίσετε αυτή την αλήθεια, αλλά επιλέγετε να αδιαφορείτε».

Ο Γερμανός Υπουργός Περιβάλλοντος, Carsten Schneider, ο οποίος βρισκόταν στο κοινό, αποχώρησε μετά τις δηλώσεις. «Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός θεωρεί αυτές τις δηλώσεις απαράδεκτες και ως εκ τούτου αποχώρησε από την εκδήλωση κατά τη διάρκεια της ομιλίας», δήλωσε εκπρόσωπός του την Κυριακή.

Ο Ισραηλινός πρέσβης, Ron Prosor, εξήρε την αντίδραση του Schneider, δηλώνοντας στην εφημερίδα Bild: «Σεβασμός στον υπουργό Schneider και την ηθική του διαύγεια».

Το φεστιβάλ του Βερολίνου φημίζεται ότι είναι πιο πολιτικοποιημένο από τα αντίστοιχα της Βενετίας και των Καννών, και η φετινή διοργάνωση σημαδεύτηκε από συχνές αναφορές στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Γερμανός σκηνοθέτης Wim Wenders, στην τελευταία του εμφάνιση ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, προέτρεψε τους κινηματογραφιστές να δρουν ως σύμμαχοι, μετά την απόσυρση της Ινδής συγγραφέα Arundhati Roy, η οποία αντέδρασε σε προηγούμενο σχόλιο του Wenders ότι οι σκηνοθέτες δεν πρέπει να είναι πολιτικοποιημένοι.

Αρκετοί άλλοι νικητές χρησιμοποίησαν τις ομιλίες τους για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους Παλαιστίνιους.

«Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εδώ είναι να σπάσουμε τη σιωπή και να τους υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι πραγματικά μόνοι», δήλωσε ο Τούρκος σκηνοθέτης Emin Alper, αναφερόμενος στους Παλαιστίνιους που ζουν στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.