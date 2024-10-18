Για έναν πατέρα στη Γάζα, ο θάνατος του Γιαχία Σινουάρ στο πεδίο της μάχης, ενώ προσπαθούσε με ένα ξύλο να αποκρούσει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος δείχνει «το πώς πεθαίνουν οι ήρωες», ενώ για άλλους αποτελεί ένα παράδειγμα για τις μελλοντικές γενιές, ακόμα κι αν κάποιοι εκφράζουν τη θλίψη τους για το ολέθριο κόστος του πολέμου, τον οποίο εκείνος ξεκίνησε με το Ισραήλ.

Ο Σινουάρ, ο αρχιτέκτονας της φονικής επίθεσης της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023 εναντίον του Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, σκοτώθηκε την Τετάρτη σε μια μάχη με τις ισραηλινές δυνάμεις, έπειτα από ανθρωποκυνηγητό ενός χρόνου και ο θάνατός του ανακοινώθηκε χθες.

Ισραηλινά ΜΜΕ περιέγραψαν ότι πέθανε «σαν σκυλί στη Γάζα» και πολλές δυτικές χώρες είπαν ότι ο θάνατός του ενδέχεται να απομάκρυνε ένα σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη μιας συμφωνίας για εκεχειρία.

Όμως, το βίντεο όπου εκείνος καταγράφεται με καλυμμένο το πρόσωπό του και σοβαρά τραυματισμένος σε ένα κατεστραμμένο από βομβαρδισμό διαμέρισμα να επιχειρεί να ρίξει ένα ξύλο στο ντρόουν που τον βιντεοσκοπεί προκάλεσε υπερηφάνεια μεταξύ των Παλαιστινίων.

«Πέθανε φορώντας ένα στρατιωτικό γιλέκο, πολεμώντας με ένα τυφέκιο και χειροβομβίδες και όταν τραυματίστηκε και αιμορραγούσε, πολέμησε με ένα ξύλο. Έτσι πεθαίνει ένας ήρωας», δήλωσε στη Γάζα ο Άμπελ Ρατζάμπ, ηλικίας 60 ετών, που έχει δύο παιδιά.

«Είδα το βίντεο 30 φορές από χθες το βράδυ, δεν υπάρχει κανένας καλύτερος τρόπος να πεθάνει κανείς», είπε από την πλευρά του ο Αλί, ένας 30χρονος οδηγός ταξί στη Γάζα.

«Το βίντεο αυτό θα αποτελέσει μια καθημερινή υποχρέωση για τους γιους μου να το βλέπουν και για τους εγγονούς μου στο μέλλον», πρόσθεσε αναφερόμενος στα δύο παιδιά του.

Η επίθεση που σχεδίασε ο Σινουάρ εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων πριν από έναν χρόνο στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, ενώ άλλοι 253 οδηγήθηκαν με τη βία στη Γάζα ως όμηροι, σύμφωνα με καταμετρήσεις των ισραηλινών αρχών.

Ο επακόλουθος πόλεμος του Ισραήλ κατέστρεψε τη Γάζα, σκοτώνοντας περισσότερους από 42.000 Παλαιστινίους, την ώρα που άλλοι 10.000 νεκροί πιστεύεται πως βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια, λένε οι υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Τα λόγια του Σινουάρ σε προηγούμενες ομιλίες του, όπου έλεγε ότι θα προτιμούσε να πεθάνει στα χέρια του Ισραήλ παρά από μια καρδιακή ανακοπή ή ένα δυστύχημα, διαμοιράζονται επανειλημμένως από Παλαιστίνιους στο διαδίκτυο.

«Το καλύτερο δώρα που ο εχθρός και οι κατοχικές δυνάμεις μπορούν να μου προσφέρουν είναι να με δολοφονήσουν και να πεθάνω ως μάρτυρας στα χέρια τους», είχε πει.

Εργαλείο Στρατολόγησης

Τώρα, ορισμένοι Παλαιστίνιοι διερωτώνται εάν το Ισραήλ θα μετανιώσει που επέτρεψε η εκπλήρωση αυτής της ευχής να προβληθεί ως ένα πιθανό εργαλείο στρατολόγησης για μια οργάνωση που έχει ορκιστεί να καταστρέψει.

«Είπαν ότι κρυβόταν μέσα στα τούνελ. Λένε πως κρατούσε Ισραηλινούς κρατουμένους δίπλα του για να σώσει τη ζωή του. Χθες είδαμε ότι κυνήγαγε Ισραηλινούς στρατιώτες στη Ράφα, όπου οι κατοχικές δυνάμεις επιχειρούν από τον Μάιο», δήλωσε η Ράσα, μια εκτοπισμένη 42χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών.

«Με αυτόν τον τρόπο πεθαίνουν οι ηγέτες, με ένα τυφέκιο στο χέρι. Στηρίζω τον Σινουάρ ως ηγέτη και σήμερα είμαι περήφανη για εκείνον ως μάρτυρα», συμπλήρωσε.

Μια δημοσκόπηση τον Σεπτέμβριο κατέδειξε ότι η πλειονότητα των κατοίκων της Γάζας πίστευε ότι η επίθεση ήταν μια εσφαλμένη απόφαση και ένας ολοένα και αυξανόμενος αριθμός Παλαιστινίων αμφισβητούσε την προθυμία του Σινουάρ να ξεκινήσει έναν πόλεμο που τους προκάλεσε τόσο πολύ πόνο.

Ο Ρατζάμπ, ο οποίος εκθείασε τον θάνατο του Σινουάρ ως ηρωικό, λέει πως δεν στηρίζει τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, πιστεύοντας πως οι Παλαιστίνιοι δεν ήταν προετοιμασμένοι για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ισραήλ. Επισήμανε, ωστόσο, ότι ο τρόπος που εκείνος πέθανε «με έκανε να νιώσω υπερηφάνεια ως Παλαιστίνιος».

Τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη, όπου η Χαμάς τυγχάνει επίσης σημαντικής στήριξης και όπου οι εχθροπραξίες μεταξύ των ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων και των Παλαιστινίων έχουν οξυνθεί τον τελευταίο χρόνο, οι πολίτες αναρωτιούνται εάν ο θάνατος του Σινουάρ θα μπορούσε να επισπεύσει το τέλος του πολέμου.

Στη Χεβρώνα, ο Αλαά Χασαλμούν υποστηρίζει ότι ο θάνατος του Σινουάρ δεν θα σήμαινε έναν πιο συμβιβαστικό ηγέτη. «Αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι οποιοσδήποτε πεθαίνει, υπάρχει κάποιος που τον αντικαθιστά και είναι πιο ισχυρογνώμων», υποστήριξε.

Και στη Ραμάλα, ο 54χρονος Μουράντ Ομάρ είπε ότι λίγα θα μπορούσαν να αλλάξουν στο πεδίο.

«Ο πόλεμος θα συνεχιστεί και φαίνεται πως δεν τελειώσει σύντομα», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.