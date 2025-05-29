Το νοσοκομείο Αλ Άουντα, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε απόψε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν σε αναγκαστική εκκένωση του κτιρίου, που βρίσκεται σε μια περιοχή όπου ο στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του.

«Οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις προχωρούν αυτή τη στιγμή στην υποχρεωτική απομάκρυνση των ασθενών και του ιατρικού προσωπικού από το νοσοκομείο Αλ Άουντα του Τελ αλ Ζαάταρ, του μοναδικού νοσοκομείου που λειτουργεί στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός που ρωτήθηκε για το θέμα από το Γαλλικό Πρακτορείο δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.