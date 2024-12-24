Ισραήλ: Πέθανε μια πρώην όμηρος από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι μια πρώην όμηρος, η οποία πέθανε από ασθένεια που εκδήλωσε μετά την αιχμαλωσία της στη Γάζα, αναγνωρίστηκε ως θύμα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

«Η Χάνα Κατζίρ, 76 ετών, η οποία απήχθη από το σπίτι της στο Νιρ Οζ κατά τη διάρκεια της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και αφέθηκε ελεύθερη στο πλαίσιο της εκεχειρίας στις 24 Νοεμβρίου 2023, πέθανε σήμερα 24 Δεκεμβρίου 2024 έπειτα από μια περίπλοκη κατάσταση που παρουσίασε η υγεία της μετά την απελευθέρωσή της. Αναγνωρίστηκε ως θύμα τρομοκρατίας», ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το κιμπούτς Νιρ Οζ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τον θάνατο της Κατζίρ, η οποία είχε απαχθεί μαζί με τον γιο της κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, επίθεση που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο σύζυγός της Ραμί σκοτώθηκε στο σπίτι τους εκείνη την ημέρα. Το πτώμα του γιου της Ιλάντ, 47 ετών, ο οποίος πέθανε αιχμάλωτος, επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ τον Απρίλιο και ενταφιάστηκε στο Νιρ Οζ.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Κατζίρ, υπενθυμίζοντας τη δέσμευση των αρχών «να κάνουν τα πάντα για να φέρουν όλους τους ομήρους μας πίσω».

«Καταφέραμε να φέρουμε τη Χάνα πίσω... αλλά το σώμα και η ψυχή της έφεραν τα σημάδια του τρόμου μέχρι την τελευταία της μέρα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το κιμπούτς Νιρ Οζ, που είναι πολύ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, πλήρωσε βαρύ τίμημα στην επίθεση της Χαμάς, με περίπου 30 νεκρούς και περισσότερους από 70 κατοίκους να πιάνονται όμηροι, περισσότεροι από 25 εκ των οποίων εξακολουθούν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ άλλοι πέθαναν σε αιχμαλωσία.

Η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 1.209 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία του Ισραήλ. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 96 κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα Γάζα, εκ των οποίων οι 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Τουλάχιστον 45.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έπειτα από 14 μήνες της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ ως αντίποινα στον παλαιστινιακό θύλακα, με τα θύματα στην πλειονότητά τους να είναι άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.