Γάζα: 3 ισραηλινοί στρατιώτες νεκροί από ισχυρή έκρηξη στην Μπέιτ Χανούν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Μπέιτ Χανούν όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη όπλων και πυρομαχικών της Χαμάς.

Τα θύματα, ηλικίας 21-22 ετών, βρήκαν ακαριαίο θάνατο. Ο ισραηλινός στρατός διενεργεί έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί εάν η αποθήκη ανατινάχθηκε με τηλεχειρισμό από παλαιστίνιους μαχητές.

Από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, έχουν σκοτωθεί 821 ισραηλινοί στρατιώτες, σύμφωνα με απολογισμό των IDF.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.