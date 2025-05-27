Ο Χασάν Αλμπαράι ήταν ένας νεαρός Παλαιστίνιος, φοιτητής σε πανεπιστήμιο στη βόρεια Γάζα, που από τον Ιούλιο του 2024 ανέβαζε στον λογαριασμό του στο Χ την φρίκη του πολέμου, με σκληρές, αμοντάριστες φωτογραφίες.

Χθες, 26 Μαΐου, ανάρτησε εικόνες από απανθρακωμένο πτώματα μικρών παιδιών ύστερα από τον ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο-καταυλισμό εκτοπισμένων.

Παράλληλα έγραψε: «Ευχαριστώ τον θεό που είμαι ακόμα ζωντανός μετά από μια δύσκολη νύχτα». Αυτή ήταν η τελευταία του ανάρτηση.

Λίγες ώρες αργότερα, κάποιος έγραψε στον λογαριασμό του: «Ο ιδιοκτήτης αυτού του λογαριασμού δε ζει πια. Προσευχηθείτε για αυτόν».

The owner of this account has passed away. Please pray for him. — Hasan 𓂆 🇵🇸 (@HasanEssam29636) May 26, 2025

Μέσα σε λίγες ώρες, η αναγγελία του θανάτου του Χασάν έκανε τον γύρο του κόσμου, με 4,4 εκ. προβολές και χιλιάδες σχόλια. Ωστόσο, ο νέος διαχειριστής του λογαριασμού του, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

Νωρίτερα τον Μάιο, ο Χασάν είχε ξεκινήσει έρανο στα social media για να σώσει την οικογένειά του από την πείνα. «Ντρέπομαι που το λέω... Πεινάμε πραγματικά» είχε γράψει.

I am sorry for myself to say this.



We are really hungry..



Share and donate:https://t.co/hnalPExH0f — Hasan 𓂆 🇵🇸 (@HasanEssam29636) May 3, 2025

Πάνω από 40 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ισραηλινού βομβαρδισμού κατά τουσ χολείου «Φάχμι Αλτζαργκάουι» στη συνοικία Αλ-Ντάρατζ της Πόλης της Γάζας, όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένες οικογένειες.

Παράλληλα, τοπικοί υγειονομικοί φορείς αναφέρουν τουλάχιστον 19 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ως αποτέλεσμα ισραηλινού βομβαρδισμού σε κτίριο στο κέντρο της Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα.

Ο άμαχος Χασάν πέθανε είτε από την πείνα, είτε σκοτώθηκε σε κάποιον βομβαρδισμό - λίγη σημασία έχει το πώς ακριβώς...

Πηγή: skai.gr

