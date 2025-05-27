Ρωσία: Ξεκινά μεγάλες ναυτικές ασκήσεις στη Βαλτική Θάλασσα

Επίδειξη δύναμης επιχειρεί η Μόσχα στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία ξεκίνησε σημαντικές ναυτικές ασκήσεις στη Βαλτική Θάλασσα με τη συμμετοχή 20 πολεμικών πλοίων, 3.000 στρατιωτών και αεροπορικής υποστήριξης, μετέδωσε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τον ρωσικό στόλο της Βαλτικής.

«Ο Στόλος της Βαλτικής ξεκίνησε ασκήσεις με τον Βόρειο Στόλο με την υποστήριξη των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων, της Στρατιωτικής Περιφέρειας της Μόσχας και της Στρατιωτικής Περιφέρειας του Λένινγκραντ για την εξάσκηση δράσεων υπεράσπισης βάσεων» τονίζεται.

Τα κράτη της Βαλτικής ανησυχούν για την αυξημένη παρουσία του ρωσικού ναυτικού στη Βαλτική Θάλασσα.

«Ο κίνδυνος σοβαρής κλιμάκωσης αυξάνεται με κάθε βήμα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας με αφορμή περιστατικό με τάνκερ που φέρεται να ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Politico τα κράτη μέλη της ΕΕ συζητούν σχέδια για μεγάλης κλίμακας κατάσχεση δεξαμενόπλοιων στη Βαλτική Θάλασσα, που φέρονται να συνδέονται με τη Ρωσία, και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν το διεθνές δίκαιο στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της πειρατείας ως δικαιολογία ή να υιοθετήσουν νέους εθνικούς κανονισμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.