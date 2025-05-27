Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι στη διάρκεια της νύκτας η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 99 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, τα 56 από τα οποία πάνω από την περιφέρεια του Μπελγκορόντ.

Την ίδια ώρα, ουκρανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν το πρωί μια βάση που ανήκει στη Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) στην περιοχή Μπέλγκοροντ, σκοτώνοντας αξιωματικούς των Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Newsweek.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί εδώ και λίγη ώρα βίντεο από το σφοδρό πλήγμα στη βάση της FSB.

Footage of a powerful strike on the deployment of FSB officers in Russia’s Belgorod region. pic.twitter.com/j8SQMswGav — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2025

Το κανάλι Telegram Soniashnyk, το οποίο συνδέεται με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από αεροσκάφη MiG-29 οπλισμένα με βόμβες ακριβείας καθοδήγησης AASM Hammer, γαλλικής κατασκευής.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε το Κίεβο ότι εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις του στη Ρωσία προκειμένου να διαταράξει τη «διαδικασία των διαπραγματεύσεων» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η Ουκρανία από τις 20 Μαΐου έχει «πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων» εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων στη Ρωσία.

Το Ρωσικό ΥΠΕΞ λέει επίσης πως τα δικά του πλήγματα στην Ουκρανία είναι μια «απάντηση» στις ουκρανικές επιθέσεις με drones, που προκάλεσαν θύματα μεταξύ των Ρώσων αμάχων.



