Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε χθες Τρίτη για ακόμη μια φορά επείγουσα έκκληση να προσφερθεί βοήθεια στα νοσοκομεία στην πολιορκημένη κι ερειπωμένη έπειτα από 14 μήνες πολέμου Λωρίδα της Γάζας, ειδικά στον βορρά, καθώς συνεχίζουν να αναφέρονται επιθέσεις του ισραηλινού στρατού εναντίον κλινικών ή στις περιοχές όπου βρίσκονται.

Η έκκληση, που διατυπώθηκε παραμονή Χριστουγέννων, αφορά ιδίως παραδόσεις τροφίμων, νερού και καυσίμων.

Στην πόλη της Γάζας (βόρεια), έχουν απομείνει σε λειτουργία μόλις τρεις αναπνευστήρες για παιδιά που χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με τη UNICEF.

Η κατάσταση στα νοσοκομεία Καμάλ Αντουάν και Αλ Άουντα, όπως και στο ινδονησιακό νοσοκομείο —και τα τρία βρίσκονται στον βορρά— επιδεινώθηκε από την Κυριακή, όταν ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως διεξήγαγε «περιορισμένη» επιχείρηση εναντίον του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στην περιοχή όπου βρίσκεται το τρίτο.

Το OCHA θύμισε ότι η βόρεια Γάζα παραμένει υπό σχεδόν απόλυτη πολιορκία από τον Οκτώβριο και πρόσθεσε πως, από την 1η Δεκεμβρίου, οι ισραηλινές αρχές απέρριψαν 48 από τα 52 αιτήματα του ΟΗΕ να επιτραπεί πρόσβαση σε υπηρεσίες του για να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο νέος επικεφαλής του OCHA, ο Τομ Φλέτσερ, ανέφερε αυτή την εβδομάδα πως καταγράφεται «κατάρρευση» ως προς την επιβολή της τάξης στον παλαιστινιακό θύλακο και τα φορτία με βοήθεια λεηλατούνται ολοένα πιο συχνά από συμμορίες.

Οι αρχές του Ισραήλ διατείνονται πως υπάρχει διαθέσιμη άφθονη ανθρωπιστική βοήθεια αλλά οι υπηρεσίες του ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν τη διανέμουν αποτελεσματικά.

Από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου, η Λωρίδα της Γάζας θεωρείται περιοχή κατεχόμενη από τον στρατό του Ισραήλ και άρα είναι οι ισραηλινές αρχές αυτές που ευθύνονται για την επιβολή της τάξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

