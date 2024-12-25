Το Κογκρέσο του Περού σκοπεύει να κλητεύσει αύριο Πέμπτη να καταθέσει μέχρι πρότινος κορυφαίο στέλεχος του προσωπικού του, το οποίο βαραίνουν υποψίες πως ήταν επικεφαλής κυκλώματος πορνείας που λειτουργούσε λαθραία εντός κοινοβουλίου, ανέφεραν χθες Τρίτη περουβιανά μέσα ενημέρωσης.

Βασικός ύποπτος είναι ο πρώην επικεφαλής της νομικής και συνταγματικής υπηρεσίας του Κογκρέσου, ο νομικός Χόρχε Τόρες, που πρόσκειται στο κόμμα της δεξιάς Συμμαχία για την Πρόοδο (APP), σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν τις τελευταίες ημέρες από το περουβιανό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων Andina και άλλα ΜΜΕ.

Ο κ. Τόρες θα κληθεί να καταθέσει ενώπιον επιτροπής ελέγχου του περουβιανού κοινοβουλίου σχετικά με καταγγελίες που έφερε στο φως την περασμένη εβδομάδα η τηλεοπτική εκπομπή Beto a Saber: κατ’ αυτές, ήταν ο οργανωτής κυκλώματος που προσλάμβανε υποτιθέμενες γραμματείς και άλλες εργαζόμενες στο Κογκρέσο προκειμένου στην πραγματικότητα να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με κοινοβουλευτικούς.

Η έρευνα του περουβιανού κοινοβουλίου προστίθεται σε προκαταρκτική έρευνα της εισαγγελίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, για το «φερόμενο έγκλημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί».

Ο κ. Τόρες διέψευσε την κατηγορία σε δηλώσεις του στον Τύπο, καλώντας την εισαγγελία και την επιτροπή ελέγχου του Κογκρέσου να διενεργήσουν έρευνες.

Αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του τη 13η Δεκεμβρίου, τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία με καταιγισμό πυρών πρώην συνεργάτιδάς του, της Αντρέα Βιδάλ, η οποία φέρεται να στρατολογούσε τις γυναίκες που εκπορνεύονταν από το κύκλωμα.

«Ποτέ στη ζωή μου ως κοινοβουλευτικός δεν φανταζόμουν πως θα ζούσα κατάσταση αυτής της φύσης», παραδέχθηκε ο πρόεδρος του Κογκρέσου Εδουάρδο Σαλουάνα, που ανήκει στο APP.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

