Μπροστά σε τραγικές εικόνες βρέθηκαν οι αρχές της Νέας Υόρκης όταν επισκέφτηκαν, μετά από καταγγελία, το σπίτι μιας ειδικού αποκατάστασης άγριας ζωής στο Νόρθπορτ, η οποία συνελήφθη για κακοποίηση ζώων.

Πάνω από 200 ζώα ήταν στοιβαγμένα μέσα σε κλουβιά, σε άθλιες συνθήκες ενώ μια 95χρονη γυναίκα βρέθηκε ουσιαστικά «παγιδευμένη» στο δωμάτιό της, λόγω της ακαταστασίας που επικρατούσε στην κατοικία.

Γάτες, σκύλοι, παπαγάλοι, κόκορες, σκαντζόχοιροι, τσιντσιλά, ινδικά χοιρίδια, αρουραίοι και ιπτάμενοι σκίουροι ήταν μεταξύ των 206 ζώων που βρέθηκαν και διασώθηκαν από τις αρχές.

Τα ζώα ζούσαν σε κλουβιά σε πολύ ανθυγιεινές και υπερπλήρεις συνθήκες. Πολλά διαγνώστηκαν με σοβαρά ιατρικά προβλήματα και τώρα βρίσκονται υπό κτηνιατρική φροντίδα.

Dozens of ailing animals found in New York home where elderly woman was 'trapped' by debris https://t.co/1w2u3nibeQ pic.twitter.com/icFNn5iHaA — The Independent (@Independent) October 9, 2025

Η κατοικία ήταν μολυσμένη με έντομα και γεμάτη με μπάζα, σκουπίδια και οικιακά απορρίμματα, «καθιστώντας ορισμένες περιοχές αδιάβατες», δήλωσε ο Εισαγγελέας της Κομητείας Σάφολκ, Ρέι Τίρνεϊ.

«Το επίπεδο παραμέλησης ήταν απαράδεκτο, καθώς τα ζώα ήταν σε κακή κατάσταση και ζούσαν σε άθλιες συνθήκες», δήλωσε ο Επίτροπος της Αστυνομίας της Κομητείας Σάφολκ, Κέβιν Καταλίνα.

Η 57χρονη ιδιοκτήτρια Samantha Boyd και ο 63χρονος σύντροφός της - που ζούσε επίσης στο σπίτι - Neal Weschler, συνελήφθησαν και κατηγορούνται για κακοποίηση ζώων.

Ο 57χρονος αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία για έκθεση σε κίνδυνο της ευημερίας ενός ευάλωτου ηλικιωμένου ατόμου.

Η 95χρονη γυναίκα απομακρύνθηκε από το σπίτι, δήλωσαν οι εισαγγελείς, αλλά δεν αποκαλύφθηκαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή της.

