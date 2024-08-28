Οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν βαθύτερα στη Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας ενώ εξαπέλυσαν επιδρομές σε όλο τον θύλακα, με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές να αναφέρουν ότι 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη.

Κάτοικοι της Χαν Γιουνίς ανέφεραν ότι ισραηλινά τανκς προέλασαν αιφνιδιαστικά προς το κέντρο της πόλης και ο στρατός διέταξε εκκένωση στα ανατολικά, αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να εγκαταλείψουν την περιοχή, ενώ άλλες παγιδεύτηκαν στα σπίτια τους.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στη Χαν Γιουνίς σκότωσαν τουλάχιστον 11 ανθρώπους.

Στην κεντρική πόλη Ντέιρ Αλ Μπαλάχ, όπου τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε οκτώ Παλαιστίνιους κοντά σε ένα σχολείο που στεγάζει οικογένειες εκτοπισμένων, δήλωσαν γιατροί.

Στο Nuseirat, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, ο δημοσιογράφος Mohammed Abed-Rabbo σκοτώθηκε μαζί με την αδερφή του σε μια ισραηλινή επίθεση στο σπίτι τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το κυβερνητικό γραφείο Τύπου της Γάζας που διευθύνεται από τη Χαμάς ανέφερε ότι ο θάνατος του Abed-Rabbo αύξησε σε 172 τον αριθμό των Παλαιστινίων δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά από τις 7 Οκτωβρίου.

Τις τελευταίες ημέρες, το Ισραήλ έχει δώσει πολλές εντολές εκκένωσης σε όλη τη Γάζα, τις περισσότερες από την αρχή του πολέμου, προκαλώντας την κατακραυγή Παλαιστίνιων, του ΟΗΕ και αξιωματούχων αρωγής για τη συρρίκνωση των ανθρωπιστικών ζωνών και την απουσία ασφαλών περιοχών.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι διέταξε την εκκένωση σε περιοχές όπου η Χαμάς και άλλοι μαχητές πραγματοποίησαν επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης ρουκετών προς το Ισραήλ.

Οι ένοπλες πτέρυγες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ δήλωσαν ότι μαχητές συμμετείχαν σε συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις σε διάφορες περιοχές σε όλη την επικράτεια, εκτοξεύοντας αντιαρματικές ρουκέτες και όλμους.

Περισσότεροι από 40.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Ο άλλοτε πολυπληθείς θύλακας έχει ερημωθεί. Οι περισσότεροι από τα 2,3 εκατομμύρια των κατοίκων έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές και αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων, αναφέρουν ανθρωπιστικές υπηρεσίες.



