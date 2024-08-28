Ισραηλινό πλήγμα με drone εναντίον οχήματος που περνούσε από σημείο ελέγχου στη Συρία κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τριών Παλαιστίνιων μαχητών και ενός μέλους του λιβανέζικου κινήματος Χεζμπολάχ, δήλωσαν πηγές.

Το όχημα δεν μετέφερε όπλα, πρόσθεσαν οι πηγές αυτές, ενώ προς το παρόν η Χεζμπολάχ και ο παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ – στον οποίο φέρεται να ανήκαν οι τρεις Παλαιστίνιοι -- δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό.

Ο Σύρος αξιωματούχος Άμπντο αλ Τάκι δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι το όχημα έγινε στόχος του πλήγματος σήμερα το πρωί στον δρόμο που συνδέει τη Δαμασκό με τη Βηρυτό, προσθέτοντας ότι σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι.

Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Νωρίτερα σήμερα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε φορτηγάκι στον βορειοανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Λιβανέζικη πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι το φορτηγάκι μετέφερε πυραύλους της Χεζμπολάχ.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στοχοθέτησε δύο φορτηγά της Χεζμπολάχ», περίπου 10 χιλιόμετρα από την Μπααλμπέκ, προπύργιο του σιιτικού λιβανέζικου κινήματος κοντά στα συριακά σύνορα, διευκρίνισε η ίδια πηγή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

«Ένα από τα οχήματα επλήγη και ακούστηκαν διαδοχικές εκρήξεις», σημείωσε.

Από το πλήγμα υπήρξε ένας τραυματίας σημείωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Πηγή που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε το πλήγμα και διευκρίνισε ότι οι εκρήξεις οφείλονταν στο γεγονός ότι «πυρομαχικά που βρίσκονταν στο φορτηγό πήραν φωτιά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.