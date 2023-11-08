Η Ιταλία στέλνει πλωτό νοσοκομείο στη Γάζα με 170 άτομα προσωπικό

Πλωτό νοσοκομείο θα στείλει η Ιταλία κοντά στις ακτές της Γάζας για να βοηθήσει τους τραυματίες, όπως δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκίντο Κροσέτο.

Σύμφωνα με το Reuters το πλοίο αναχωρεί σήμερα με 170 άτομα προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων 30 ατόμων που είναι εκπαιδευμένα για επείγοντα περιστατικά, πρόσθεσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι εργάζεται επίσης για την αποστολή ενός υπαίθριου νοσοκομείου στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται πως η Γάζα έχε τρομερές ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό και καύσιμα με αποτέλεσμα πάνω από το 60% των ιατρικών εγκαταστάσεων να είναι εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Πηγή: skai.gr

