Ενισχύουμε την στρατιωτική συνεργασία με την Κίνα λέει ο Πούτιν

Η στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και στην Κίνα γίνεται όλο και πιο σημαντική αλλά οι δύο χώρες δεν χρειάζεται να δομήσουν μια στρατιωτική συμμαχία ψυχροπολεμικού τύπου, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος υποδέχεται στη Μόσχα κινεζική αντιπροσωπεία στην οποία συμμετέχει ο ανώτατος στρατηγός Ζανγκ Γιουσία, αντιπρόεδρος της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής της Κίνας.
Ο Πούτιν είπε επίσης στον Γιουσία ότι τα σύγχρονα όπλα θα συμβάλουν στην εγγύηση της ασφάλειας και των δύο χωρών.
Ο Ρώσος ηγέτης κατηγόρησε εξάλλου το ΝΑΤΟ ότι προκαλεί εντάσεις στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.
Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η δήλωση που έκανε νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ότι η Ρωσία και η Κίνα, η συμμαχία των οποίων προκαλεί ανησυχία στη Δύση, «δεν δημιουργούν στρατιωτικό μπλοκ».
«Αντιθέτως με κάποιες επιθετικές δυτικές χώρες, δεν δημιουργούμε στρατιωτικό μπλοκ», δήλωσε ο Σοϊγκού, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο του, σημειώνοντας ότι αυτή η συνεργασία (με την Κίνα) «δεν απευθύνεται εναντίον καμίας τρίτης χώρας».
