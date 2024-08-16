Το κοινοβούλιο της Ταϊλάνδης εξέλεξε σήμερα τη νεότερη πρωθυπουργό στην ιστορία της Ταϊλάνδης, την 37χρονη Παετονγκτάρν Σιναουάτρα, μόλις μία ημέρα αφού αυτή η κληρονόμος της πάμπλουτης οικογένειας βγήκε στο προσκήνιο εν μέσω μιας μάχης για την εξουσία που δεν λέει να κοπάσει ανάμεσα στις ελίτ της χώρας.

Η κόρη του Τακσίν Σιναουάτρα, μοναδική υποψήφια για την πρωθυπουργία, εξελέγη από το κοινοβούλιο και είναι τώρα είναι αντιμέτωπη με το βάπτισμα του πυρός, μόλις δύο ημέρες αφού ο σύμμαχός της Σρέτα Ταβισίν παύθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού από τη δικαστική εξουσία, η οποία έχει κεντρικό ρόλο στις δύο δεκαετίες αναταραχής που έχει αντιμετωπίσει, με διαλείμματα, η χώρα.

Με την Παετονγκτάρν διακυβεύεται η κληρονομιά και το πολιτικό μέλλον της δισεκατομμυριούχου οικογένειας Σιναουάτρα, η οποία βρέθηκε πέρυσι αντιμέτωπη με την πρώτη εκλογική ήττα της εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες και χρειάσθηκε να συνάψει συμφωνία με τους εχθρούς της στις ένοπλες δυνάμεις για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Η Παετονγκτάρν θα γίνει η δεύτερη γυναίκα πρωθυπουργός και το τρίτο μέλος της οικογένειας Σιναουάτρα που αναλαμβάνει την πρωθυπουργία, μετά τη θεία της, την Γινγκλάκ Σιναουάτρα, και τον πατέρα της, τον Τακσίν, τον πιο πολωτικό και με τη μεγαλύτερη επιρροή στη χώρα πολιτικό.

Η Παετονγκτάρν κέρδισε με άνεση 319 ψήφους ή σχεδόν τα δύο τρίτα της βουλής. Δεν ήταν παρούσα στο κοινοβούλιο και παρακολούθησε την ψηφοφορία από τα κεντρικά γραφεία του κόμματός της, του Φέου Τάι.

Το πρώτο της δημόσιο σχόλιο για τη νίκη της ήταν να ανεβάσει στο Instagram μια φωτογραφία του γεύματός της -κοτόπουλο με ρύζι- με τη λεζάντα: «Το πρώτο γεύμα αφού άκουσα την ψηφοφορία».

Η Παετονγκτάρν δεν ήταν ποτέ μέλος κυβέρνησης και η απόφαση να μπει στο παιγνίδι είναι μια ζαριά για το Φέου Τάι και τον 75χρονο Τακσίν, σημειώνει το Ρόιτερς.

Θα έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις σε πολλά μέτωπα, με την οικονομία να παραπαίει, τον ανταγωνισμό από ένα αντίπαλο κόμμα να εντείνεται και τη δημοτικότητα του Φέου Τάι να μειώνεται, ενώ θα πρέπει παράλληλα να θέσει σε εφαρμογή το κεντρικό πρόγραμμά της για τη διανομή στον πληθυσμό μετρητών ύψους 500 δισεκατομμυρίων μπαχτ (14,25 δισεκ. δολάρια).

«Η κίνηση των Σιναουάτρα είναι ριψοκίνδυνη», λέει ο Ναταμπχόρν Μπουαμαχακούλ του γραφείου συμβούλων Vero Advocacy.

«Θέτει την κόρη του Τακσίν στο στόχαστρο και την φέρνει σε ευάλωτη θέση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

