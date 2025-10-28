Η Τουρκία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «παραβιάζει ανοιχτά» τη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς, μετά τους νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας το βράδυ της Τρίτης.

Σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρεται ότι η Άγκυρα ανησυχεί για τις αναφορές περί θανάτων αμάχων και καλεί το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον παλαιστινιακό λαό και να στηρίζει τις προσπάθειες για μια δίκαιη, μόνιμη και συνολική ειρήνη στην περιοχή», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.