Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το βράδυ χθες Παρασκευή ότι βομβάρδισαν δυο στρατιωτικές βάσεις στην κεντρική Συρία, η μια εκ των οποίων βρίσκεται στην Παλμύρα, λίγη ώρα αφού η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για ισραηλινές επιδρομές στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της πόλης αυτής.

NEW - #Israel launched airstrikes on #Palmyra & T4 airports in the #Homs desert tonight.



Note that #Turkey has a proposal in with #Damascus to use T4 (& Shayrat AB) to deploy fighter jets to re-establish air sovereignty in #Syria — i.e. challenge #Israel. pic.twitter.com/D1amCIHBbh March 21, 2025

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «έπληξε πριν από λίγο στρατηγικές στρατιωτικές δυνατότητες που απέμεναν» στις συριακές στρατιωτικές βάσεις «της Τάντμορ» (σ.σ. της Παλμύρας) και «T4» (αεροπορική βάση Τίγιας, κάπου σαράντα χιλιόμετρα δυτικά της Παλμύρας), σύμφωνα με ανακοινωθέν τους.

«Στρατιωτικά αεροσκάφη του Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα στοχοποιώντας το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Παλμύρας», ανέφερε από την πλευρά του νωρίτερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Έγιναν τουλάχιστον τέσσερα πλήγματα στο αεροδρόμιο, όπου στρατωνίζονταν δυνάμεις προσκείμενες στις συριακές αρχές, διευκρίνισε η ΜΚΟ, που εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ την 8η Δεκεμβρίου, το Ισραήλ εξαπέλυσε εκατοντάδες βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων του καθεστώτος του.

Οι ισραηλινές αρχές λένε πως θέλουν να εμποδίσουν κάθε ενδεχόμενο το οπλοστάσιο του πρώην προέδρου να πέσει στα χέρια των νέων de facto αρχών, τις οποίες χαρακτηρίζουν «τζιχαντιστές», θυμίζοντας το παρελθόν του προσωρινού προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα, στον οποίο το ισραηλινό ΥΠΕΞ αναφέρεται με την έκφραση «λύκος μεταμφιεσμένος σε πρόβατο».

Μονάδες του ισραηλινού στρατού εξάλλου αναπτύχθηκαν στη λεγόμενη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο συριακό υψίπεδο του Γκολάν, μέρος του οποίου τεθεί υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967 και προσαρτήθηκε το 1981.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απαίτησε την 23η Φεβρουαρίου «πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της νότιας Συρίας» και διεμήνυσε ότι η χώρα του δεν θα ανεχθεί να αναπτυχθούν δυνάμεις της νέας συριακής de facto εξουσίας νότια της Δαμασκού.

Την Τρίτη, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε «ισραηλινή εκστρατεία εναντίον του συριακού λαού και της σταθερότητας της χώρας», τις «εσκεμμένες επιθέσεις» χωρίς «κανένα κίνητρο», που εγείρουν όπως το βλέπει «άμεση απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια».

