Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ανακαλέσει το προσωρινό νομικό καθεστώς 530.000 μεταναστών από την Κούβα, την Αϊτή τη Νικαράγουα και τη Βενεζουέλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομοσπονδιακού Μητρώου την Παρασκευή, όπως αναφέρει το Reuters.

Η κίνηση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Απριλίου, μειώνει τη διετή «άδεια» που χορηγήθηκε στους μετανάστες υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, η οποία τους επέτρεπε να εισέλθουν στη χώρα αεροπορικώς εάν είχαν συγγενείς στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έλαβε μέτρα για την απέλαση παράνομου αριθμού -ρεκόρ- μεταναστών στις ΗΠΑ. Έχει υποστηρίξει ότι τα προγράμματα νόμιμης αποφυλάκισης υπό όρους που δρομολογήθηκαν υπό τον δημοκρατικό προκάτοχό του ξεπέρασαν τα όρια του ομοσπονδιακού νόμου και ζήτησε τον τερματισμό τους με εκτελεστικό διάταγμα της 20ης Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ είπε στις 6 Μαρτίου ότι θα αποφασίσει «πολύ σύντομα» εάν θα αφαιρέσει το καθεστώς της υπό όρους άδειας παραμονής από περίπου 240.000 Ουκρανούς που κατέφυγαν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ο Μπάιντεν ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εισόδου υπό όρους για τους Βενεζουελάνους το 2022 και το επέκτεινε σε Κουβανούς, Αϊτινούς και Νικαραγουανους το 2023, καθώς η κυβέρνησή του αντιμετώπιζε υψηλά επίπεδα παράνομης μετανάστευσης από αυτές τις εθνικότητες. Οι διπλωματικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των τεσσάρων χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν τεταθεί.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αφαιρέσει το νομικό καθεστώς από μισό εκατομμύριο μετανάστες θα μπορούσε να καταστήσει πολλούς από αυτούς ευάλωτους σε απέλαση. Παραμένει ασαφές πόσοι από αυτούς που εισήλθαν στις ΗΠΑ υπό όρους, έχουν τώρα άλλη μορφή προστασίας ή νομικό καθεστώς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.