Το Ισραήλ ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη αυτό που ίσως αποτελεί τη μεγαλύτερη χερσαία επιχείρησή του στη Γάζα από τη στιγμή της εισβολής του στην αρχή του πολέμου, σηματοδοτώντας μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση που έχει την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε μια νέα και εκτεταμένη χερσαία εισβολή στην πόλη της Γάζας και ότι «άρχισαν να καταστρέφουν τις υποδομές της Χαμάς».

«Η πόλη της Γάζας θεωρείται επικίνδυνη ζώνη μάχης, η παραμονή στην περιοχή σε θέτει σε κίνδυνο», λέει ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράι, σε ανάρτηση στο X.

Δύο μεραρχίες των IDF, αποτελούμενες από δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, ξεκίνησαν τις εκτεταμένες χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα πρώτα στάδια της επίθεσης, που ονομάστηκαν «Άρματα Β του Γεδεών», ξεκίνησαν πριν από αρκετές εβδομάδες με αυξημένα πλήγματα σε στόχους της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων πολυώροφων πύργων, και χερσαίες επιχειρήσεις στα περίχωρα της πόλης της Γάζας και σε αρκετές γειτονιές στα δυτικά της πόλης.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πάνω από 850 στόχους και εκατοντάδες μέλη της οργάνωσης στην πόλη της Γάζας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον στρατό, ενόψει της χερσαίας επίθεσης.

Περίπου 60.000 έφεδροι έχουν κληθεί για την επιχείρηση, επιπλέον των άλλων 70.000 που βρίσκονται ήδη στις εφεδρείες. Παρά τις αναφορές για εξάντληση, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ισχυρίζονται ότι το ποσοστό προσέλευσης των εφέδρων είναι υψηλό, 75%-85% στις περισσότερες μονάδες.

Τα νοσοκομεία στην πόλη της Γάζας ανέφεραν ότι από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 10:30 π.μ. σήμερα, 39 άνθρωποι πέθαναν, ως αποτέλεσμα των επιδρομών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στην πόλη.

Μέχρι πρόσφατα, η καρδιά της Γάζας ήταν μια από τις περιοχές στον πολιορκημένο θύλακα στην οποία οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν είχαν εισβάλει πλήρως. Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ήταν ένα από τα μέρη που είναι «λιγότερο υποβαθισμένο». Άλλες πόλεις στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων της Ράφα και του Χαν Γιουνίς, έχουν καταστραφεί και ισοπεδωθεί σε μεγάλο βαθμό από ισραηλινές επιδρομές και κατεδαφίσεις.

Τώρα, η πόλη της Γάζας ενδέχεται σύντομα να αντιμετωπίσει το ίδιο αφού οι IDF έχουν προειδοποιήσει ότι τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, τα χερσαία στρατεύματα πρόκειται να προωθηθούν βαθύτερα στην πόλη και να την περικυκλώσουν, στο πλαίσιο των προσπαθειών να νικήσουν τις δυνάμεις της Χαμάς εκεί.

Η εισβολή έρχεται καθώς τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι έχουν προειδοποιήσει ότι η επίθεση στη μεγαλύτερη πόλη της Γάζας θα επιδεινώσει μια ήδη τρομερή ανθρωπιστική κρίση, με τμήματα της Γάζας να έχουν κηρυχθεί επίσημα σε κατάσταση λιμού. Μια ανεξάρτητη έρευνα των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα, σε αυτό που χαρακτήρισε ως το «πιο έγκυρο εύρημα του ΟΗΕ μέχρι σήμερα». Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προχωρά ακάθεκτα την επιχείρηση παρά την αυξανόμενη διεθνή καταδίκη και τις ανησυχίες των δικών του αξιωματούχων ασφαλείας, μαρτυρά την προθυμία του να αψηφήσει την παγκόσμια πίεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι - σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της Γάζας - ζουν μέσα και γύρω από την πόλη της Γάζας. Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει τον πληθυσμό να εκκενώσει την περιοχή, αλλά ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι μόνο το 40% περίπου έχει φύγει μέχρι στιγμής, αριθμοί τους οποίους το CNN δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα. Συγκεκριμένα, οι πολίτες λαμβάνουν οδηγίες από τους IDF να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή και να κατευθυνθούν προς μια ανθρωπιστική ζώνη που έχει οριστεί από το Ισραήλ στα νότια της Λωρίδας. Συγκεκριμένα, τους ζητούν να μετακινηθούν «το συντομότερο δυνατό» μέσω της οδού Αλ-Ρασίντ και προς τα νότια της πόλης της Γάζας είτε «με όχημα είτε με τα πόδια».

Οι εκτιμήσεις του Ισραηλινού Στρατού από χθες το βράδυ έδειξαν ότι περισσότεροι από 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν μέχρι στιγμής εκκενώσει την πόλη της Γάζας.

Κατς: Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να απελευθερώσει τους ομήρους, αλλιώς «η Γάζα θα καταστραφεί»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς προειδοποιεί ότι εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους και δεν αφοπλιστεί, η Λωρίδα θα καταστραφεί.

«Από τη Χαμάς χρειαζόμαστε μόνο δύο πράγματα, και δεν θα μας τα δώσει οικειοθελώς: να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να αφοπλίσει. Η μεγάλη δύναμη της επίθεσης εδώ... νικάει άμεσα τη Χαμάς και δημιουργεί επίσης έναν μεγαλύτερο μοχλό για την απελευθέρωση των ομήρων», λέει ο Κατς κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο αρχηγείο της 162ης Μεραρχίας, οι δυνάμεις της οποίας επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην πόλη της Γάζας.

«Θέλουμε να πάρουμε τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας επειδή σήμερα είναι το κύριο κυβερνητικό σύμβολο της Χαμάς. Σήμερα, αν πέσει η Γάζα... θα πέσουν», λέει.

Ο Κατς λέει ότι οι «δολοφόνοι αδελφοί Σινουάρ», ο Γιαχία και ο Μουχάμαντ, οι οποίοι ηγήθηκαν της τρομοκρατικής ομάδας στη Λωρίδα πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ, «κατέστρεψαν τη Γάζα και αν ο Ιζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ συνεχίσει έτσι, θα καταστρέψει τη Γάζα», αναφερόμενος στον νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα.

«Θα πληρώσουν το τίμημα και η Γάζα θα καταστραφεί», προσθέτει.

Παλαιστινιακό ΥΠΕΞ: Το Ισραήλ μετατρέπει την πόλη της Γάζας σε «μαζικό νεκροταφείο»

Από την πλευρά του, το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ότι η «αποτυχία» της διεθνούς διπλωματίας να τερματίσει τον πόλεμο είναι «ύποπτη και αδικαιολόγητη» και δήλωσε ότι τα σχέδια του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας περιλαμβάνουν την «σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων» και μετατρέπουν τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής σε «μαζικό νεκροταφείο».

«Το υπουργείο αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα την καυχησιολογία των αξιωματούχων της κατοχικής κυβέρνησης για την έναρξη της εισβολής στην Πόλη της Γάζας, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων πολιτών με θάνατο και εκτοπισμό.

Θεωρεί ότι αυτό αποτελεί σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων, μετατρέποντας την πόλη της Γάζας σε μαζικό νεκροταφείο και ακατοίκητη γη, όπως συμβαίνει με την ευρύτερη περιοχή του τομέα, και ωθώντας σχεδόν ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους σε εκτοπισμό και μετακίνηση μέσα σε έναν στενό κύκλο θανάτου.

Το υπουργείο απαιτεί έκτακτη διεθνή παρέμβαση για να σταματήσει αυτό το σοβαρό έγκλημα και να μεγιστοποιηθούν οι πολιτικές και διπλωματικές λύσεις που διασφαλίζουν την άμεση παύση του πολέμου και της επιθετικότητας, την προστασία των αμάχων, την πρόληψη της εκτόπισής τους από τον τομέα, την άμεση απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων και τη βιώσιμη παροχή βοήθειας σύμφωνα με την εφαρμογή της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιδρούν στη νέα επίθεση

Οι χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και στους Ευρωπαίους.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, χαρακτήρισε τη νέα επίθεση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων «εντελώς απερίσκεπτη και αποτρόπαια», λέγοντας σε μια ανάρτηση στο X ότι «θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία, θα σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και θα θέσει σε κίνδυνο τους εναπομείναντες ομήρους» που κρατούνται στον θύλακα.

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ βαν Βέελ, έγραψε επίσης στο X, ότι «η εντατικοποίηση της ισραηλινής επιχείρησης στη Γάζα οδηγεί σε περισσότερα θύματα, περαιτέρω εκτοπισμούς και αναγκαστική μετεγκατάσταση του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού. Τα βάσανά τους είναι ήδη απερίγραπτα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η τελευταία ισραηλινή επίθεση στη Γάζα είναι «εντελώς λάθος προσέγγιση», προσθέτοντας ότι η χώρα του έχει καταστήσει σαφές στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι απορρίπτει την απόφασή της.

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ δήλωσε ότι η χώρα της ήταν «εξαιρετικά ανήσυχη» για τη νέα επίθεση. «Ήμασταν πολύ σαφείς από την αρχή, όταν παρουσιάστηκαν αυτά τα σχέδια, ότι οποιαδήποτε αλλαγή εδάφους με τη βία θα αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου», είπε.





