Φρίκη στις φυλακές της Κύπρου: Βίασαν συγκρατούμενό τους και το βιντεοσκόπησαν

Σοκαριστική καταγγελία έγινε από κρατούμενο φυλακών στην Κύπρο, πως δύο συγκρατούμενοί του τον βίασαν και μάλιστα βιντεοσκόπησαν την αποτρόπαια πράξη.

Μάλιστα, το Cyprus Times δημοσιοποίησε και απόσπασμα του βιασμού, με το βίντεο να προκαλεί φρίκη. Στις εικόνες φαίνεται το θύμα, που έκανε την καταγγελία, να είναι γονατισμένος πάνω σε κουβέρτα στο πάτωμα κελιού, με έναν εκ των βιαστών, να τον υποχρεώνει σε στοματικό σεξ. Γύρω φαίνονται άλλα άτομα, ενώ ένας εξ αυτών βιντεοσκοπεί την σκηνή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες απειλούσαν το θύμα πως θα στείλουν το βίντεο σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του. Στη συνέχεια το βίντεο κυκλοφόρησε από κινητό σε κινητό εντός των φυλακών.

Πηγές του τμήματος φυλακών ανέφεραν πως το συμβάν ήταν γνωστό σε δύο στελέχη των φυλακών, αλλά δεν έκαναν τίποτα, ενώ την καταγγελία έκανε αρχικώς συγγενικό πρόσωπο του κατάδικου και στη συνέχεια ο ίδιος.

Το βίντεο, αποδεικνύει σειρά ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων και τριτοκοσμικών συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές και για το συμβάν θα ζητήσει εξηγήσεις και ενημέρωση η CPT (Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των Βασανιστηρίων σε χώρους κράτησης).

Πέραν του βιασμού, στις φυλακές υπάρχουν και περιστατικά απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, εκβιασμού, προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράνομης εισαγωγής και χρήσης κινητών τηλεφώνων και παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων σοβαρών παραπτωμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε καταδικαστεί για εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ενώ είναι Κύπριος, όπως και οι δράστες.

Πηγή: skai.gr

