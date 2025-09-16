Λογαριασμός
Το Ισραήλ καλεί σε εκκένωση του λιμανιού Χοντέιντα στη Υεμένη - Ανακοίνωσε ότι θα επιτεθεί

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα επιτεθεί σε συγκεκριμένη περιοχή τις επόμενες ώρες και εξέδωσε εντολή εκκένωσης για το λιμάνι Χοντέιντα

Ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξέδωσε εντολή εκκένωσης την Τρίτη για το λιμάνι Χοντέιντα στην Υεμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

Όπως αναφέρει θα επιτεθεί σε καθορισμένη περιοχή που δείχνει με χάρτη λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων των Χούθι στο εν λόγω σημείο.

Σημειώνει πως «όποιος παραμείνει στην περιοχή θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο».

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους όσους βρίσκονται στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη

⭕️Ο Στρατός Άμυνας θα επιτεθεί τις επόμενες ώρες στην καθορισμένη περιοχή που φαίνεται στον χάρτη, λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που ασκεί το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι εκεί

⭕️Για την ασφάλειά σας, καλούμε όλους όσους βρίσκονται στο λιμάνι της Χοντέιντα και τα πλοία που είναι αγκυροβολημένα εκεί να εκκενώσουν την περιοχή άμεσα

⭕️Όποιος παραμείνει στην περιοχή θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, ο  εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού Στρατού, Avichay Adraee.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Υεμένη
