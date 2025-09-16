Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξέδωσε εντολή εκκένωσης την Τρίτη για το λιμάνι Χοντέιντα στην Υεμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

Όπως αναφέρει θα επιτεθεί σε καθορισμένη περιοχή που δείχνει με χάρτη λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων των Χούθι στο εν λόγω σημείο.

Σημειώνει πως «όποιος παραμείνει στην περιοχή θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο».

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους όσους βρίσκονται στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη

⭕️Ο Στρατός Άμυνας θα επιτεθεί τις επόμενες ώρες στην καθορισμένη περιοχή που φαίνεται στον χάρτη, λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που ασκεί το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι εκεί

⭕️Για την ασφάλειά σας, καλούμε όλους όσους βρίσκονται στο λιμάνι της Χοντέιντα και τα πλοία που είναι αγκυροβολημένα εκεί να εκκενώσουν την περιοχή άμεσα

⭕️Όποιος παραμείνει στην περιοχή θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού Στρατού, Avichay Adraee.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن



⭕️سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك



⭕️من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى… pic.twitter.com/6SM7uKPRxy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 16, 2025

