Μελόνι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας γραφειοκρατικός γίγαντας»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε σημερινή της παρέμβαση στην γενική συνέλευση της Ιταλικής Ένωσης Βιομηχάνων Confindustria αναφέρθηκε στην πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εκείνο που θεωρεί ότι αποτελεί το μεγαλύτερο προβλήματα προς επίλυση.

«Η κύρια δυσκολία που μας αφορά από κοντά, είναι το πώς διαμορφώνεται, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έναν γραφειοκρατικό γίγαντα, ο οποίος πολύ συχνά θυσίασε την ανταγωνιστικότητα και την στρατηγική ανάπτυξη, στον βωμό ιδεολογικών και τεχνοκρατικών προσεγγίσεων», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Η Ευρώπη πολλαπλασίασε ασταμάτητα τους κανόνες, σε κάθε τομέα της ζωής μας. Χαρακτηρίσθηκε από μυωπική στάση, όμως, όταν έπρεπε να ακουστεί, η φωνή της, στο διεθνές γίγνεσθαι», συμπλήρωσε η Μελόνι.

«Πιστεύω ότι πρέπει να καταβληθούν κι άλλες προσπάθειες, με στόχο η πολιτική να αποκτήσει και πάλι κεντρική θέση, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να καταστεί και πάλι σαφής μια αυτονόητη αρχή της δημοκρατίας. Η γραφειοκρατία πρέπει να εφαρμόζει τις οδηγίες της πολιτικής, όχι να την αντικαθιστά», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

