Δύο συνεργάτες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού σκοτώθηκαν το Σάββατο από πλήγμα στο σπίτι τους στο Χαν Γιουνές, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η ΔΕΕΣ με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο των δύο αγαπητών συναδέλφων μας, του Ιμπραχίμ Εΐντ και του Άχμαντ Άμπου Χιλάλ. Σήμερα, για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνουμε την επείγουσα έκκλησή μας για σεβασμό και προστασία των αμάχων της Γάζας» ανέφερε ο οργανισμός.

Οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν από πλήγμα στο σπίτι τους. «Ο θάνατός τους υπογραμμίζει τον αβάσταχτο αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν στη Γάζα», πρόσθεσε η ΔΕΕΣ.

📍 Gaza | We are devastated by the death of two dear colleagues, Ibrahim Eid and Ahmad Abu Hilal.



Today, once again, we reiterate our urgent call for the respect and protection of civilians in Gaza.



Our profound condolences go out to their family, friends, and colleagues. pic.twitter.com/QOXOOK12wL — ICRC (@ICRC) May 25, 2025

Διακόπτοντας την κατάπαυση του πυρός, που διαρκούσε δύο μήνες, το Ισραήλ ξανάρχισε στα μέσα Μαρτίου τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του, τις οποίες ενέτεινε από τις 17 Μαΐου, με δεδηλωμένο στόχο να εξοντώσει τη Χαμάς, να απελευθερώσει τους τελευταίους ομήρους και να θέσει υπό τον έλεγχό του τον θύλακα.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, 57 παραμένουν ακόμη στη Γάζα, ωστόσο οι ισραηλινές αρχές πιστεύουν ότι τουλάχιστον οι 34 από αυτούς είναι νεκροί.

Περισσότεροι από 53.939 Παλαιστίνιοι στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν κατά την εκστρατεία αντιποίνων του Ισραήλ στη Γάζα, με βάση στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

