Γερμανία: Στόχος η μηδενική παράτυπη μετανάστευση

Λιγότεροι μετανάστες και περισσότερη δουλειά από τους Γερμανούς το κεντρικό αφήγημα του Γενς Σπαν, επικεφαλής της Κ.Ο. των Χριστιαδημοκρατών και κορυφαίου στελέχους του κόμματος -με φιλοδοξίες επόμενου καγκελαρίου. Μηδενική παράτυπη μετανάστευση προκειμένου να μην «μπατάρει» η διάθεση της κοινής γνώμης στη χώρα υπόσχεται σε συνέντευξή του στο δίκτυο RND ο επικεφαλής της Κονοβουλευτικής Ομάδας των Xριστιανοδημοκρατών Γενς Σπαν. Όπως λέει χαρακτηριστικά η «αλλαγή πολιτικής» που θέλει να υλοποιήσει η νέα κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, ένας εκ των οποίων είναι ακριβώς η αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής. Οι άλλοι δύο είναι η «επιστροφή» της χώρας στο διεθνές προσκήνιο και η τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αποδομώντας τη Μέρκελ

Ο Σπαν επαινεί τον υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ο οποίος από την πρώτη μέρα της θητείας του έκανε πράξη αυτή την στροφή στο μεταναστευτικό.

Ο 45χρονος πολιτικός που είχε προκαλέσει σάλο μετά τις εκλογές, ζητώντας να αντιμετωπίζεται η ακροδεξιά AfD ως «ένα κόμμα όπως όλα τα άλλα» υιοθετεί την άποψη ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να προσαρμόζονται στις διαθέσεις της κοινωνίας και όχι να προσπαθούν να τις επηρεάσουν, αποδομώντας πλήρως και την πολιτική της Άνγκελα Μέρκελ.

Είναι αποκαλυπτικά τα λεγόμενά του: «Ένα ευρύ μεσαίο στρώμα της χώρας δεν θέλει αυτή την μεταναστευτική πολιτική των τελευταίων δέκα ετών. Μια ευρεία μεσαία τάξη έχει βαρεθεί το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε ποιος εισέρχεται στη χώρα μας και γιατί και ότι όλοι δικαιούνται κοινωνικά επιδόματα από την πρώτη κιόλας μέρα. Δεν υπάρχει καμία αποδοχή για αυτό. Κάνουμε πολιτική για αυτήν την πλειοψηφία – η οποία, παρεμπιπτόντως, περιλαμβάνει και την πλειοψηφία των ψηφοφόρων του SPD. Γι' αυτόν τον λόγο υπήρξε μια στροφή στο ζήτημα της μετανάστευσης και του ασύλου από την πρώτη ημέρα της κυβέρνησής μας. Οι αιτούντες άσυλο επιστρέφονται επίσης στα γερμανικά σύνορα. Θα αναστείλουμε την επανένωση οικογενειών. Θα τερματίσουμε τη διαδικασία της πολιτογράφησης «τούρμπο». Και μπορώ να σας πω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών είναι πολύ ικανοποιημένοι με τις τελευταίες δύο εβδομάδες».

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωνε στην Bild ότι την Τετάρτη θα καταθέσει στη Βουλή πρόταση για αναστολή για δύο έτη της ρύθμισης που επέτρεπε την επανένωση οικογενειών, ακόμα και για εκείνους που δεν έχουν λάβει καθεστώς δικαιούχου ασύλου, απόφαση που αποτελεί επίσης ανατροπή σε σχέση με το παρελθόν.

Aξίζει πάντως να σημειωθεί ότι αυτή την εβδομάδα μιλώντας σε εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της «Ελευθερία» στην πόλη Ουλμ η Άνγκελα Μέρκελ υπερασπίστηκε αυτή την πολιτική των τελευταίων δέκα ετών και τόνισε ότι θα ξαναέλεγε την περίφημη φράση «Θα τα καταφέρουμε», για την οποία έχει επικριθεί όσο για τίποτε άλλο. «Δεν ήταν λύση να απωθήσουμε ανθρώπους στα σύνορα με κανόνια νερού» είπε με νόημα και τόνισε ότι το μεταναστευτικό δεν θα λυθεί στα σύνορα Γερμανίας-Αυστρίας, αλλά με κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια. Υπενθυμίζεται ότι στα σύνορα αυτά βρέθηκε αυτές τις ημέρες με κάμερες και δημοσιογράφους ο Ντόμπριντ για να καταδείξει στην πράξη την αλλαγή πολιτικής στο μεταναστευτικό.

Τέρμα οι παροχές χωρίς έλεγχο

Όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν πάντως το Γενς Σπαν, ο οποίος κανονικά χρωστάει στη Μέρκελ, η οποία τον είχε στηρίξει πολιτικά αν και δεν υπήρξε από τους πιο επιτυχημένους υπουργούς Υγείας. Ο Σπαν εκτίμησε ότι αυτό που πρέπει να περιοριστεί πάνω απ' όλα είναι η μαζική αύξηση των ποσών, που διατίθενται για το αποκαλούμενο «εισόδημα του πολίτη», το οποίο έχει τη λογική διασφάλισης ενός μίνιμουμ διαβίωσης και για το οποίο, όπως εξηγεί, δαπανώνται πλέον συνολικά 52 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό κάθε χρόνο.

«Στη Γερμανία το ελάχιστο όριο διαβίωσης πρέπει να είναι εγγυημένο. Αλλά η κεντρική αρχή είναι: Αν μπορείς να εργαστείς, θα πρέπει να εργαστείς, αλλιώς θα χάσεις το δικαίωμά σου για παροχές. Μακροπρόθεσμα, ο πληθυσμός δεν θα αποδεχτεί ότι το ποσοστό των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο που βρίσκονται στη Γερμανία μόνο για μικρό χρονικό διάστημα αυξάνεται συνεχώς όσον αφορά το 'εισόδημα των πολιτών'. Αυτό είναι ένας κοινωνικός δυναμίτης. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την κοινωνική ειρήνη».

Ουσιαστικά ο Σπαν αποδέχεται μεγάλο μέρος των θέσεων της AfD με τα παραπάνω, χωρίς πάντως να δίνει συγκεκριμένα στοιχεία, επικαλούμενος απλώς την ανάγκη να αποφευχθεί η πολιτική αστάθεια εξαιτίας της λαϊκής δυσαρέσκειας.

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τη δυσφορία γειτονικών χωρών στην ολική στεγανοποίηση των συνόρων, δηλώνει ότι δεν είναι η Γερμανία η μόνη χώρα της Ευρώπης που θεωρείται ασφαλής. Αυτό ισχύει για όλες τις γειτονικές της χώρες Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Δανία, Αυστρία, Ελβετία, Τσεχία και Πολωνία.

«Είμαστε μόνο στην αρχή» επισημαίνει ο Χριστιανοδημοκράτης πολιτικός, παραδεχόμενος ότι ο μηδενικός στόχος ίσως να είναι ανέφικτος. «Ο απόλυτος αριθμός έχει μειωθεί από 350.000 σε 250.000 μετανάστες μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά αυτός ο αριθμός είναι ακόμη υπερβολικά μεγάλος. Οι δήμοι δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξάλειψη της παράνομης μετανάστευσης» επαναλαμβάνει.

Δουλειά, δουλειά, δουλειά

Ο Σπαν εξέφρασε όμως ενδιαφέρουσες απόψεις και σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες, όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει προηγούμενη δήλωση του πολιτικού του προϊσταμένου. Ο Μερτς είχε απαξιώσει το μοντέλο ισορροπίας εργασίας και προσωπικής ζωής (Work-Life-Balance) ως τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη. Ο Σπαν ζήτησε από τους Γερμανούς να κάνουν ακόμη και υπερωρίες, αν χρειαστεί, για να πάρει μπροστά η οικονομία.

«Αν η πλειοψηφία των Γερμανών δει ότι η ίδια η κυβέρνηση σηκώνει τα μανίκια, τότε θα υπάρξει μεγαλύτερος ενθουσιασμός γι' αυτό συνολικά. Αλλά πρέπει επίσης να θέσουμε ένα ερώτημα σχετικά με τη στάση μας: είναι η εργασία απλώς μια δυσάρεστη διακοπή του ελεύθερου χρόνου μας; Για τις CDU και CSU, η εργασία είναι μέρος της ανθρώπινης υπόστασης και μέρος της ταυτότητας κάποιου. Μια θετική στάση απέναντι στην εργασία είναι συνήθως γερμανική με την καλύτερη έννοια».

Οι θέσεις του Σπαν δεν προκαλούν πάντως ιδιαίτερη έκπληξη. Η επιλογή του στη συγκεκριμένη θέση ήταν σίγουρα και ένα μήνυμα του καγκελάριου. Ο πρώην υπουργός Υγείας, αν και νέος στην ηλικία και ανοιχτά ομοφυλόφιλος, αυτοπροσδιορίζεται ως ανήκων στη πιο συντηρητική πτέρυγα του κόμματος και ο διορισμός του ήταν και ένα είδος πυξίδας για την πορεία της Χριστιανοδημοκρατίας υπό την ηγεσία του Φρίντριχ Μερτς -παρά τις φήμες ότι ο Γενς Σπαν έχει και ο ίδιος αρχητικές διαθέσεις και βλέψεις για την καγκελαρία στο μέλλον.

Πηγή: Deutsche Welle

