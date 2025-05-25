Ιράν: Διαμαρτυρία για τη βράβευση του σκηνοθέτη Παναχί με τον Χρυσό Φοίνικα

Διπλωματικό επεισόδιο Τεχεράνης – Παρισιού για τη βράβευση του Ιρανού σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί με τον Χρυσό Φοίνικα. Το Ιράν κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο της Γαλλίας στην Τεχεράνη, διαμαρτυρόμενο για τις «προσβλητικές» δηλώσεις που έγιναν μετά την απονομή του Χρυσού Φοίνικα του Φεστιβάλ των Καννών στον Ιρανό σκηνοθέτη.

Ο 64χρονος Παναχί βραβεύτηκε για την ταινία «Ένα απλό ατύχημα», ένα πολιτικό θρίλερ στο οποίο πρώην κρατούμενοι μπαίνουν στον πειρασμό να εκδικηθούν τον βασανιστή τους. Αψηφώντας τους νόμους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, πολλές ηθοποιοί εμφανίζονται στην ταινία με ακάλυπτο το κεφάλι.

Χαιρετίζοντας τη νίκη του Παναχί, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό επέκρινε την Τεχεράνη, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Σε μια πράξη αντίστασης απέναντι στην καταπίεση του ιρανικού καθεστώτος, ο Τζαφάρ Παναχί κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα, δίνοντας ελπίδα σε όλους τους μαχητές της ελευθερίας, παντού στον κόσμο» ανέφερε, προκαλώντας την οργή της Τεχεράνης.

«Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις και τους αβάσιμους ισχυρισμούς του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών σε βάρος του Ιράν, ο επιτετραμμένος (της Γαλλίας) στην Τεχεράνη κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Irna. Το Ιράν καταδικάζει «την καταχρηστική χρήση» του Φεστιβάλ των Καννών από τη γαλλική κυβέρνηση προκειμένου «να προωθήσει την πολιτική ατζέντα της κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Ο Παναχί έχει φυλακιστεί δύο φορές στο Ιράν: 86 ημέρες το 2010 και περίπου επτά μήνες μεταξύ 2022-23. Οι μεταρρυθμιστικές εφημερίδες Etemad, Shargh και Ham Mihan μετέδωσαν στις ιστοσελίδες τους τη βράβευση του Παναχί, χωρίς να τη σχολιάσουν. Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο θέμα αυτό. Η κρατική τηλεόραση επίσης δεν μετέδωσε τίποτα για τον Χρυσό Φοίνικα, αλλά επικεντρώθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αντίστασης, όπου προβάλλονται φιλοπαλαιστινιακές ταινίες ή φιλμ σχετικά με τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ (1980-88).

Ο Παναχί έχει βραβευτεί πολλές φορές στο εξωτερικό, όπως στις Κάννες, στη Βενετία και το Βερολίνο. Ο σκηνοθέτης σκοπεύει να επιστρέψει σήμερα στην πατρίδα του και, όπως είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο «δεν φοβάται».

«Οι ταξιδιώτες επιστρέφουν στο σπίτι τους» έγραψε σήμερα Κυριακή στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία του ίδιου και των συνεργατών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

