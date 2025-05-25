Γερμανός ΥΠΟΙΚ: Οι ΗΠΑ χρειάζονται επίσης μία γρήγορη λύση για τους δασμούς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινό συμφέρον να βρουν μια γρήγορη λύση στη διαμάχη για τους εμπορικούς δασμούς, δήλωσε την Κυριακή ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Μετά από μια περίοδο αποκλιμάκωσης, ο Τραμπ αναζωπύρωσε την Παρασκευή τις εντάσεις, ανακοινώνοντας δασμούς 50% σε αγαθά από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών, ξεκινώντας από την 1η Ιουνίου.

Η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας της ΕΕ προς τις ΗΠΑ πέρυσι, στέλνοντας εκεί αγαθά αξίας 161 δισεκατομμυρίων ευρώ (183 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Αλλά ο Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD ότι οι δασμοί έθεσαν σε κίνδυνο την οικονομία των ΗΠΑ καθώς και της Γερμανίας.

«Δεν πρέπει να νιώθουμε ότι μας προκαλούν, αλλά να επικεντρωθούμε σε αυτό που διακυβεύεται. Θέλουμε μια κοινή λύση με τις ΗΠΑ… και θέλω να πω ξεκάθαρα εδώ ότι αυτό είναι και προς το συμφέρον των ΗΠΑ», δήλωσε σε συνέντευξή του.

«Όλα τα δεδομένα από τις ΗΠΑ σχετικά με το επίπεδο του δολαρίου και των αμερικανικών ομολόγων δείχνουν ότι θα πρέπει επίσης να έχουν συμφέρον να συνεργαστούν μαζί μας», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος ανέστειλε τους περισσότερους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ στις αρχές Απριλίου εναντίον σχεδόν κάθε χώρας στον κόσμο.

Ο Τραμπ άφησε σε ισχύ έναν βασικό φόρο 10% στις περισσότερες εισαγωγές και αργότερα μείωσε τον φόρο 145% στα κινεζικά προϊόντα στο 30%.

Ένας δασμός 50% στις εισαγωγές από την ΕΕ θα αύξανε τις τιμές καταναλωτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως στα γερμανικά αυτοκίνητα, φαρμακευτικά προϊόντα και μηχανήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.