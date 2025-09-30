Τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει στη μεσολαβητική ομάδα, η οποία θα συζητήσει σήμερα στο Κατάρ το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με τη Χαμάς, ανακοίνωσε η Ντόχα.

«Η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών (της Χαμάς) υποσχέθηκε να μελετήσει (το σχέδιο) με υπευθυνότητα» δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ διευκρινίζοντας ότι σύσκεψη μεταξύ των δύο πλευρών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ, «στην οποία θα συμμετάσχει και η τουρκική πλευρά».

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η Χαμάς επανεξετάζει «καλή τη πίστει» το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι αναμένεται να δώσουν μια απάντηση η οποιά ωστόσο μπορεί να πάρει και μέρες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ήδη υποστηρίξει το σχέδιο, αλλά παραμένει ασαφές εάν η Χαμάς θα συμφωνήσει και πότε θα το κάνει αυτό.

Πηγή: skai.gr

