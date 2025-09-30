Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι ελπίζει ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα να εφαρμοστεί και να προωθήσει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Η Ρωσία υποστηρίζει και χαιρετίζει πάντα οποιεσδήποτε προσπάθειες του Τραμπ που αποσκοπούν στον τερματισμό της τραγωδίας που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή».

Πρόσθεσε: «Και, φυσικά, θέλουμε να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο και να βοηθήσει στην ειρηνική ολοκλήρωση των γεγονότων στη Μέση Ανατολή».

Η Ρωσία έχει ασκήσει κριτική στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια, εν μέσω μιας ολοένα και πιο έντονης ευθυγράμμισης μεταξύ της Μόσχας και του μεγαλύτερου αντιπάλου του Ισραήλ, του Ιράν.

Η Μόσχα έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι μια λύση δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

