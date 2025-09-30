Πολωνία: Συνελήφθη Ουκρανός καταζητούμενος για τις εκρήξεις στον Nord Stream

Ένας Ουκρανός, ο οποίος καταζητείται από τη Γερμανία για τη φερόμενη εμπλοκή του στην έκρηξη του Nord Stream, συνελήφθη στην Πολωνία, σύμφωνα με το ραδιόφωνο RMF FM.

Συγκεκριμένα, ένα Πολωνός δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Βολοντίμιρ Ζ., επιβεβαίωσε στο Reuters την Τρίτη ότι ο πελάτης του κρατείται στην Πολωνία.

Σύμφωνα με τον RMF FM, ο άντρας καταζητούνταν βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από γερμανικό δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

