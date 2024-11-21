Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε τουλάχιστον πέντε σπίτια γεμάτα κόσμο στη βόρεια Γάζα νωρίς σήμερα, με πολλά θύματα να έχουν θαφτεί κάτω από τα χαλάσματα, δήλωσαν Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι, ενώ τα στρατεύματα συνεχίζουν να προχωρούν βαθύτερα στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με διασώστες, βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης στην Μπέιτ Λάχια στη βόρεια Γάζα. Μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κάνουν λόγο για 66 νεκρούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν έχουν ανασυρθεί.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τον θάνατο 22 ανθρώπων, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από ισραηλινό πλήγμα στην Πόλη της Γάζας. «Επιβεβαιώνουμε ότι 22 μάρτυρες μεταφέρθηκαν (σε νοσοκομεία) ύστερα από πλήγμα που είχε στόχο ένα σπίτι στο Σέιχ Ραντουάν», συνοικία της Πόλης της Γάζας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό, που επιχειρεί στην Μπέιτ Λάχια και τις κοντινές Τζαμπάλια και Μπέιτ Χανούν από τις αρχές του περασμένου μήνα σε μια εκστρατεία με στόχο, όπως υποστηρίζει, να αποτρέψει τους μαχητές της Χαμάς από το ανασυγκροτηθούν και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις.

Ο Χούσαμ Αμπού Σαφίγια, διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στην Μπέιτ Λάχια, μία από τις τρεις ιατρικές εγκαταστάσεις που μετά βίας λειτουργούν στο πολιορκημένο βόρειο τμήμα, δήλωσε ότι τουλάχιστον 200 άνθρωποι ζούσαν στην κατοικημένη περιοχή που βομβαρδίστηκε στην Μπέιτ Λάχια και ότι συνεχίζει να αγνοείται η τύχη πολλών άλλων.

Ο Αμπού Σαφίγια δήλωσε ότι διασώστες ανασύρουν τραυματίες και τους περιθάλπουν επί τόπου διότι δεν υπάρχουν ασθενοφόρα για να τους μεταφέρουν στα νοσοκομεία.

Ακόμα κι αν οι τραυματίες φθάσουν στα νοσοκομεία, πολλοί εξ αυτών καταλήγουν λόγω της έλλειψης ιατρικών προμηθειών και ειδικευμένων χειρουργών αφού το Ισραήλ συνέλαβε ή εκδίωξε τα περισσότερα μέλη του ιατρικού προσωπικού, δήλωσε ο Αμπού Σαφίγια.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν επικεντρωθεί εδώ και εβδομάδες στο βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου ο στρατός πολιορκεί τρεις μεγάλες πόλεις και έχει δώσει εντολή στους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Κάτοικοι στις τρεις πόλεις –Τζαμπάλια, Μπέιτ Λάχια, Μπέιτ Χανούν—δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν εκατοντάδες σπίτια εκεί από τότε που ξεκίνησαν την τελευταία τους επίθεση στις 5 Οκτωβρίου.

Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας

Παλαιστίνιοι λένε ότι το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να ‘καθαρίσει’ μόνιμα την περιοχή για να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος του βόρειου άκρου της Γάζας, κάτι που αρνείται το Ισραήλ.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), δήλωσε σήμερα ότι το 80% της Λωρίδας της Γάζας θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, με πολλούς ανθρώπους να εμφανίζονται ολοένα και πιο απεγνωσμένοι.

«Είναι παγιδευμένοι και δεν έχουν ασφαλές σημείο για να πάνε. Στη βόρεια Γάζα, οι άνθρωποι συνεχίζουν να βρίσκονται υπό στενή πολιορκία. Τρέχουν να σωθούν σε φαύλους κύκλους και στερούνται ανθρωπιστικής βοήθειας εδώ και πάνω από 40 ημέρες τώρα», δήλωσε ο Λαζαρινί σε ανάρτησή του στο Χ. «Σε όλη τη Γάζα, η παράδοση της μικρής βοήθειας που επετράπη να εισέλθει έχει γίνει άκρως περίπλοκη, μεταξύ άλλων και λόγω των μη ασφαλών διαδρομών», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν έδωσε τον περασμένο μήνα στο Ισραήλ περιθώριο 30 ημερών για να βελτιώσει τη ροή της βοήθειας προς τη Γάζα διαφορετικά θα αντιμετώπιζε συνέπειες σε ό,τι αφορά την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια. Στις 12 Νοεμβρίου, η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι κατέληξε πως το Ισραήλ έχει σημειώσει πρόοδο και δεν παρεμποδίζει τη βοήθεια προς τη Γάζα. Πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις είχαν αντίθετη άποψη.

Σε μια κίνηση που επιτείνει τις προκλήσεις, ένοπλες συμμορίες λεηλατούν ολοένα και πιο συχνά φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, γεγονός που συμβάλλει στην κατακόρυφη αύξηση των τιμών βασικών προϊόντων, όπως το αλεύρι. Η τιμή για ένα 25κιλο σακί αλεύρι --εάν καταφέρει να το βρει κανείς-- έχει αυξηθεί στα 700 σεκέλ (186 δολάρια) από 50 σεκέλ (13 δολάρια) την περασμένη εβδομάδα.

«Το σύνθημα σήμερα είναι πείνα παντού στη Γάζα. Πλιατσικολόγοι παίρνουν μέρος στον πόλεμο της κατοχικής δύναμης κατά των εκτοπισμένων», δήλωσε ο Ταμέρ, που προέρχεται από την Πόλη της Γάζας αλλά τώρα ζει μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες άλλους που έχουν συσσωρευτεί στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ στο κεντρικό τμήμα της Γάζας.

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των 2,3 εκατ. στη Γάζα έχει πλέον εκτοπιστεί και ο θύλακας κινδυνεύει με πείνα, ενώ έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ κατά των πρώην ηγετών της Χαμάς. Υγειονομικοί αξιωματούχοι στη Γάζα δηλώνουν ότι πάνω από 43.922 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα.

Παρόλο που οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν επικεντρωθεί στο βόρειο τμήμα της Γάζας από τον περασμένο μήνα, τα πλήγματά του συνεχίζονται σε όλο τον θύλακα.

Στον καταυλισμό της Νουσέιρατ στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ισραηλινό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ενώ τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε άλλο πλήγμα στη Ράφα, στο νότιο τμήμα κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.