Χαμάς: Καμία συμφωνία με το Ισραήλ, εκτός εάν τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα

Ο εκτελών χρέη αρχηγού της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ Χαγιά, δήλωσε την Τετάρτη σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Aqsa που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με κρατουμένους με το Ισραήλ αν δεν τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αλ Χάγια είπε ότι υπάρχουν «συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις με μεσολαβούσες χώρες» σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι η τρομοκρατική ομάδα είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε συνομιλίες.

Λίγο νωρίτερα, η παλαιστινιακή ομάδα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι είναι «άμεσα υπεύθυνες» για τον «γενοκτονικό πόλεμο» του Ισραήλ στη Γάζα, αφότου η Ουάσινγκτον άσκησε βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε κατάπαυση του πυρός.

«Για άλλη μια φορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεικνύουν ότι είναι άμεσος εταίρος στην επίθεση κατά του λαού μας, ότι είναι εγκληματικές, σκοτώνουν παιδιά και γυναίκες καταστρέφουν τη ζωή των πολιτών στη Γάζα και ότι είναι άμεσα υπεύθυνες για τον γενοκτονικό πόλεμο και την εθνοκάθαρση, όπως ακριβώς και η κατοχή (σ.σ Ισραήλ)», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

