Πολύνεκροι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Γάζα και Λίβανο

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος ανάμεσα στη Χαμάς και τον στρατό του Ισραήλ συνεχίζεται για 409η ημέρα, ενώ εξαπολύθηκαν επίσης φονικά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο, ιδίως στην καρδιά της Βηρυτού.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, εξαπλώθηκε τον Σεπτέμβριο στον Λίβανο, όπου γίνονται μαζικοί βομβαρδισμοί κυρίως σε προπύργια του προσκείμενου στο Ιράν σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ από την 8η Οκτωβρίου 2023.

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακο χθες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο πιο πολύνεκρος βομβαρδισμός έγινε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στην Μπέιτ Λάχια (βόρεια), σε πενταώροφο κτίριο: τουλάχιστον 34 πτώματα, ανάμεσά τους αυτά γυναικών και παιδιών, ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια και δεκάδες ακόμη άνθρωποι αγνοούνται, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κ. Μπασάλ.

«Οι πιθανότητες να σώσουμε κι άλλους τραυματίες» παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας «μειώνονται», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το Ισραήλ «μας βομβάρδισε ανελέητα την περασμένη νύχτα», με αποτέλεσμα «να καταστραφεί εντελώς η Μπέιτ Λάχια», είπε στην τηλεοπτική υπηρεσία του AFP ο Όμαρ Άμπντελ Άαλ, Παλαιστίνιος που αναγκάστηκε να εκτοπιστεί.

Από την 6η Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός διεξάγει νέα χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου, κατ’ αυτόν, να αποτραπεί η ανασύνταξη δυνάμεων της Χαμάς. Ανακοίνωσε χθες πως δυο μέλη του, αξιωματικός και υπαξιωματικός, σκοτώθηκαν στον τομέα αυτόν.

«Οι τρομοκρατικές δραστηριότητες συνεχίζονται στην περιοχή της Μπέιτ Λάχια», δήλωσε εκπρόσωπός του, προσθέτοντας πως έγιναν «πλήγματα» εναντίον «τρομοκρατικών στόχων», θέσεων της Χαμάς.

Άλλοι είκοσι έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα του μικρού παραθαλάσσιου παλαιστινιακού θυλάκου, στη Ράφα και στη Χαν Γιούνις, και στο κεντρικό, στη Νουσέιρατ και στην Αλ Μπουρέιτζ, σύμφωνα με τον κ. Μπασάλ.

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.206 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, η οποία συμπεριλαμβάνει ομήρους που είτε πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκειά της, 97 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 43.846 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επίσης πόλεμο εναντίον της Χεζμπολά στον Λίβανο.

Χθες το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα, σύμμαχος του Ιράν, ανακοίνωσε τον θάνατο σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στην καρδιά της Βηρυτού του κυριότερου εκπροσώπου του, του Μοχάμαντ Άτιφ.

Η «εξάλειψή του» ανακοινώθηκε νωρίτερα χθες βράδυ από τον ισραηλινό στρατό, που τον χαρακτήρισε «επικεφαλής της προπαγάνδας» του σιιτικού κινήματος.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε δυο ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο κέντρο της Βηρυτού.

Ο πρώτος βομβαρδισμός σκότωσε τον Μοχάμαντ Άτιφ στη Ρας ελ Ναμπάα, στην καρδιά της Βηρυτού, κατά τη διάρκεια της ημέρας, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα λιβανικά σώματα ασφαλείας.

Το πλήγμα αυτό είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκα, και να τραυματιστούν (άλλοι) 14, ανάμεσά τους δυο παιδιά», ανέφερε το υπουργείο αναθεωρώντας προς το χειρότερο τον απολογισμό του.

Δεύτερος βομβαρδισμός έγινε χθες Κυριακή το βράδυ στην εμπορική συνοικία Μαρ Ελίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 13, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Έπειτα από περίπου έναν χρόνο διασυνοριακών ανταλλαγών πυρών, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε από την 23η Σεπτεμβρίου εκστρατεία εντατικών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του σιιτικού κινήματος και την 30ή Σεπτεμβρίου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας.

Το Ισραήλ λέει πως θέλει να διώξει τους μαχητές της Χεζμπολά από παραμεθόριες περιοχές στο νότιο Λίβανο, προκειμένου να σταματήσουν οι ακατάπαυστες εκτοξεύσεις ρουκετών που εκτόπισαν εξαναγκαστικά κάπου 60.000 κατοίκους του βόρειου Ισραήλ, ώστε να επιστρέψουν με «κάθε ασφάλεια» στα σπίτια τους.

Τα σχολεία στη λιβανική πρωτεύουσα και στα περίχωρά τους δεν θα λειτουργήσουν ούτε σήμερα, ούτε αύριο Τρίτη, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Παιδείας.

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε επίσης ότι «σφοδρός» ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε το χωριό Χιάμ (νότια), στην περιοχή του οποίου η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για τρεις επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι βομβάρδισε νότια προάστια της Βηρυτού, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της λιβανικής πρωτεύουσας, και τομείς στον νότο, ανάμεσά τους αυτόν της πόλης της Τύρου, όπου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι ανυπολόγιστης αξίας.

Σε χωριά γύρω από την πόλη αυτή, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 48 τραυματίστηκαν στους χθεσινούς ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το λιβανικό σιιτικό κίνημα εξαπέλυσε περίπου είκοσι βλήματα εναντίον της δυτικής Γαλιλαίας και του κόλπου της Χάιφας, στο βόρειο Ισραήλ. Κάποια αναχαιτίστηκαν.

Πάνω από 3.480 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο από την 8η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, στην πλειονότητά τους από την 23η Σεπτεμβρίου και μετά.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του γραφείου Τύπου Μ. Αφίφ

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του γραφείου Τύπου του κινήματος Μοχάμαντ Αφίφ, που σκοτώθηκε την Κυριακή σε ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Βηρυτού.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου από την πλευρά του τόνισε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο πλήγμα στη συνοικία Ρας αλ-Νάμπαα στην καρδιά της Βηρυτού, όπου σκοτώθηκε ο Αφίφ.

«Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στη Ρας αλ-Νάμπα άφησε τέσσερις νεκρούς, ανάμεσά τους μια γυναίκα, και 14 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά», ανέφερε το υπουργείο σε νεότερο απολογισμό.

Πηγή: skai.gr

