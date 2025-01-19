Γάζα: Αρχισε η μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας

Οι τρεις ισραηλινές όμηροι που απελευθερώθηκαν σήμερα από την Χαμάς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όπου επρόκειτο να συναντηθούν με τις οικογένειές τους και θα λάβουν ιατρική φροντίδα κατά την πρώτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και την οργάνωση Χαμάς στην κατεστραμμένη έπειτα από 15 μήνες πολέμου Λωρίδα της Γάζας.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι πήραν τον δρόμο τις επιστροφής στα σπίτια τους όταν τα όπλα σίγησαν στις 12.15 τοπική ώρα.Οι περισσότεροι δεν θα βρουν παρά ερείπια.

Η εκεχειρία, που εφαρμόστηκε την παραμονή της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τέθηκε σε εφαρμογή με καθυστέρηση τριών ωρών, όσο η Χαμάς δεν παρέδιδε τον κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που επρόκειτο να απελευθερωθούν σήμερα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

«Οι τρεις όμηροι παραδόθηκαν επισήμως στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (...) δυτικά της πόλης της Γάζας», δήλωσε αργά το απόγευμα αξιωματούχος της Χαμάς.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε ότι «οι τρεις ισραηλινές όμηροι βρίσκονταν καθ' οδόν προς το σημείο συνάντησης στο νότιο Ισραήλ».

Πρόκειται για την Ισραηλινή-Βρετανή Εμιλυ Νταμάρι (28 ετών), την Ισραηλινή-Ρουμάνα Ντόρον Στάινμπρεχερ (31 ετών), οι οποίες απήχθησαν στο κιμπούτς Κφαρ Αζα, καθώς και την Ρόμι Κόνεν (24 ετών), η οποία απήχθη στο φεστιβάλ Nova κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Είναι μία στιγμή μεγάλης συγκίνησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ανώτατος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε από την Ντόχα ότι η επόμενη ομάδα των ομήρων θα απελευθερωθεί το επόμενο Σάββατο.

Η έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός δημιουργεί ελπίδες ειρήνευσης στον παλαιστινιακό θύλακα, παρά το γεγονός ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι πρόκειται για «προσωρινή κατάπαυση του πυρός» και ότι το Ισραήλ «διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τις εχθροπραξίες».

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, προειδοποίησε ότι η εκεχειρία εξαρτάται από τις τήρηση των δεσμεύσεων εκ μέρους του Ισραήλ.

Η επίτευξη της συμφωνίας ανακοινώθηκε την Τετάρτη από τους μεσολαβητές, το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, και σύμφωνα με την Ντόχα φιλοδοξεί να καταλήξει μακροπρόθεσμα στο οριστικό τέλος του πολέμου.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Μέση Ανατολή είναι μία «εκ θεμελίων μεταμορφωμένη περιοχή» μετά στην συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων η οποία ετέθη σε εφαρμογή.

«Επειτα από τόσα δεινά, καταστροφές, απώλεια ανθρώπινων ζωών, τα όπλα σίγησαν στην Γάζα», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν από την Νότια Καρολίνα όπου περνά τις τελευταίες του ώρες ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η περιοχή είναι πλέον εκ θεμελίων μεταμορφωμένη. Ο από μακρού ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ είναι νεκρός. Τα στηρίγματα της Χαμάς στην Μέση Ανατολή είναι βαθιά αποδυναμωμένα από το Ισραήλ, με την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, και ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Χαμάς, η Χεζμπολάχ, έχει επίσης αποδυναμωθεί» στον Λίβανο, δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν.

Εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες επισφράγισαν μία κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο» δήλωσε ότι «το καθεστώς του (Μπασάρ αλ) Ασαντ στην Συρία έπεσε, αποκόπτοντας την πρόσβαση του Ιράν στον Λίβανο».

Η Τεχεράνη «βρίσκεται στην ασθενέστερη θέση της εδώ και δεκαετίες», είπε.

Για τον «παλαιστινιακό λαό» δήλωσε ότι υπάρχει «ένας αξιόπιστος δρόμος προς ένα ανεξάρτητο κράτος» και τάχθηκε υπέρ «της αποκατάστασης των σχέσεων του Ισραήλ με όλες τις γειτονικές αραβικές χώρες, περιλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας.

«Τώρα εναπόκειται στην επόμενη (αμερικανική) κυβέρνηση να συμβάλει στην εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι ομάδες μας μίλησαν με μία φωνή τις τελευταίες ημέρες», κατέληξε.

«Το να βλέπουμε τους ομήρους να ξαναβρίσκουν τις οικογένειές τους γεμίζει με ελπίδα τις καρδιές μας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την απελευθέρωση των τριών πρώτων ισραηλινών ομήρων και χαιρέτισε την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την οποία η Ευρώπη «θα υποστηρίξει».

«Η Ρόμι Γκόνεν, η Εμιλι Νταμάρι και η Ντόρον Στάινμπρέχερ είναι ελεύθερες. Και άλλοι θα ακολουθήσουν. Ας είναι αυτό η αρχή για ένα νέο κεφάλαιο για το Ισραήλ και τον παλαιστινιακό λαό...Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να τηρηθεί», έγραψε σε μήνυμά της στο Χ.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι είναι επιτακτικό η κατάπαυση του πυρός να άρει τα εμπόδια για την μεταφορά της βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την Αίγυπτο, η συμφωνία προβλέπει την είσοδο 600 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια και καύσιμα ημερησίως.

Λίγα λεπτά μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας, που προβλέπει επίσης την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Λωρίδα της Γάζας, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την άφιξη των πρώτων φορτηγών που μεταφέρουν βοήθεια.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM) του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να εφοδιασθούν με τρόφιμα ένα εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας το συντομότερο δυνατόν μετά το άνοιγμα των σημείων διέλευσης.

«Στέλνουμε αλεύρι, έτοιμα γεύματα και θα εργασθούμε σε όλα τα μέτωπα για να εφοδιάσουμε τους φούρνους» και για να προμηθεύσουμε τα υποσιτισμένα παιδιά με συμπληρώματα διατροφής, δήλωσε από την Ρώμη ο εκτελεστικός διευθυντής του PAM Καρλ Σκάου.

«Η συμφωνία προβλέπει την είσοδο 660 φορτηγών ημερησίως...όλα τα περάσματα είναι ανοικτά», πρόσθεσε.

Τα πρώτα φορτηγά του PAM εισήλθαν σήμερα στην Γάζα από το σημείο διέλευσης του Κερέμ Σαλόμ, στον νότο, και το σημείο διέλευσης Ζικίμ, στον βορρά, ανακοίνωσε το PAM.

Κατά την πρώτη 42ήμερη φάση της κατάπαυσης του πυρός, προβλέπεται η απελευθέρωση 33 συνολικά ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση πολλών εκατοντάδων παλαιστινίων κρατουμένων και σύμφωνα με τον Τζο Μπάιντεν, η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας.

Κατά την πρώτη φάση της εκεχειρίας θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες της δεύτερης φάσης, η οποία θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ η τρίτη φάση αναφέρεται στην «ανοικοδόμηση» του παλαιστινιακού θύλακα και η παράδοση των σορών των ομήρων που πέθαναν κατά την ομηρεία.

Αναφερόμενος στο θέμα της διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τόνισε σήμερα στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς την σημασία «της αποκατάστασης της παλαιστινιακής διακυβέρνησης στην Γάζα με την συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

