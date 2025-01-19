Βόρεια Μακεδονία: Χρίστιαν Μίτσκοσκι στην ορκωμοσία Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι βρίσκεται από σήμερα στις ΗΠΑ, όπου αύριο, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησής του, θα παραστεί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσιγκτον.

O Χρίστιαν Μίττσκοσκι και η αντιπροσωπεία από τη Βόρεια Μακεδονία θα παραστεί και στην τελετή με τίτλο «Φωνές Ελευθερίας» που θα πραγματοποιηθεί μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπα και την οποία διοργανώνουν οι εταιρείες «Trump Media» και «Rumble».

Φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων σχολίασαν πως ο Χρ. Μίτσκοσκι είναι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που προσκλήθηκαν για να παραστούν στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα συναντηθεί και με άρκετα άτομα από τη νέα διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ όπως γνωστοποίησε ο ίδιος σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης συναντήθηκε ήδη με τον επιχειρηματία, Κρις Παβλόφσκι, με καταγωγή από από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της πλατφόρμας «Rumble» και στην οποία μερίδιο κατέχουν επίσης ο νέος υπουργός Οικονομίας των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ και ο νέος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Στη συνάντηση συζητήθηκε το ενδεχόμενο επενδύσεων της «Rumble» στη Βόρεια Μακεδονία, στον τομέα της ψηφιοποίησης Η περιουσία του Παβλόφσκι υπολογίζεται από το Forbes στο 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, στην επίσκεψή του αυτή στις ΗΠΑ συνοδεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Τίμτσο Μουτσούνκσι και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ίζετ Μετζίτι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

