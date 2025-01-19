Ιρανικό δικαστήριο επέβαλε σε δεύτερο βαθμό την θανατική ποινή τον ιρανό ράπερ Αμίρ Ταταλού, αφού τον έκρινε ένοχο για «βλασφημία», μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο αποδέχθηκε την έφεση του εισαγγελέα» επί της προηγούμενης ποινής πενταετούς φυλάκισης και αυτήν την φορά ο κατηγορούμενος καταδικάσθηκε σε θάνατο για βλασφημία προς τον προφήτη» Μωάμεθ, έγραψε στην ιστοσελίδα της η μεταρρυθμιστική εφημερίδα Etemad.

Ο 37χρονος τραγουδιστής και συνθέτης, ένας από τους πρωτοπόρους της ιρανικής ραπ, ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το 2018 εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, αφού οι ιρανικές αρχές του αρνήθηκαν άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του μουσικού.

Τον Δεκέμβριο 2023, η ιρανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι ο ράπερ παραδόθηκε στο Ιράν από τις τουρκικές αρχές βάσει διαταγής επαναστατικού δικαστηρίου της Τεχεράνης.

Η δίκη του ξεκίνησε τον Μάρτιο 2024 με την κατηγορία της «ενθάρρυνσης της νέας γενιάς στην εκπόρνευση», «προπαγάνδα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας» και «διάδοση άσεμνου περιεχομένου υπό την μορφή κλιπς και τραγουδιών».

Πριν από την αναχώρησή του για την Τουρκία, ο Αμίρ Ταταλού είχε συλληφθεί πολλές φορές και μία από αυτές, το 2016, «για παρενόχληση της κοινής γνώμης».

Γνωστός για τα τατουάζ του με τα οποία είναι καλυμμένος από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, ο ιρανός ράπερ είχε προκαλέσει πολεμική το 2017 όταν συναντήθηκε με τον υπερσυντηρητικό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι, που σκοτώθηκε κατά την συντριβή του ελικοπτέρου του τον Μάιο 2024.

Το 2015 έγραψε τραγούδι για την υποστήριξη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μετά την υπογραφή της διεθνούς συμφωνίας ανάμεσα στην διεθνή κοινότητα και την Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

