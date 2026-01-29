Λογαριασμός
USS John F. Kennedy: Το «αεροπλανοφόρο του 21ου αιώνα» ξεκίνησε τις δοκιμές - Βίντεο, φωτό

Όπως ανακοίνωσε η κατασκευάστρια εταιρεία, Huntington Ingalls Industries (HII), αυτές οι δοκιμές θα τεστάρουν για πρώτη φορά σημαντικά συστήματα του πλοίου

Αεροπλανοφόρο

Το νέο υπεσύγχρονο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού USS John F. Kennedy (CVN-79), κλάσης Ford, αναχώρησε την Τετάρτη από το ναυπηγείο του Νιουπόρτ Νιους για να ξεκινήσει τον πρώτο γύρο θαλάσσιων δοκιμών του.

Το νέο αεροπλανοφόρο σχεδιάστηκε για δυνατότητα παραγωγής τεράστιας ηλεκτρικής ισχύος, ώστε στο μέλλον να μπορεί να υποστηρίξει όπλα λέιζερ και άλλα ενεργοβόρα επιθετικά συστήματα. 

Όπως ανακοίνωσε η κατασκευάστρια εταιρεία, Huntington Ingalls Industries (HII), αυτές οι δοκιμές θα τεστάρουν για πρώτη φορά σημαντικά συστήματα και εξαρτήματα του πλοίου στη θάλασσα.

«Αυτό το τεράστιο ορόσημο είναι το αποτέλεσμα της ανιδιοτελούς ομαδικής εργασίας και της ακλόνητης δέσμευσης των ναυπηγών μας, των προμηθευτών και του πληρώματος των πλοίων. Τους ευχόμαστε μια ασφαλή και επιτυχημένη περίοδο στη θάλασσα!», επισημαίνει στο Χ, όπου ανήρτησε φωτογραφίες του επιβλητικού αεροπλανοφόρου.

Το «Αεροπλανοφόρο του 21ου Αιώνα»

Είναι το δεύτερο πλοίο της νέας κλάσης Gerald R. Ford και αποτελεί την αιχμή του δόρατος της αμερικανικής ναυτικής τεχνολογίας. Η παράδοση στο αμερικανικό Ναυτικό αναμένεται το 2027.

Τύπος: Πυρηνοκίνητο (2 αντιδραστήρες A1B).

Εκτόπισμα: Περίπου 100.000 τόνοι (πλήρες φορτίο).

Μήκος: 337 μέτρα

Ταχύτητα: Πάνω από 30 κόμβοι.

Πλήρωμα: Περίπου 4.500 άτομα (λιγότερα από την προηγούμενη κλάση λόγω αυτοματισμών).

Καινοτομίες:

EMALS: Ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης αεροσκαφών (αντί για ατμό).

AAG: Προηγμένο σύστημα πέδησης (Advanced Arresting Gear).

Ικανότητα Sortie: Μπορεί να απονηώνει έως και 25% περισσότερα αεροσκάφη την ημέρα σε σχέση με την κλάση Nimitz.

F-35C: Είναι πλήρως συμβατό με τα μαχητικά 5ης γενιάς.

