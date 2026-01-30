Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνελήφθη ο Μαρκ Άντερσον, 36 ετών, ο οποίος κατηγορείται ότι προσποιήθηκε ομοσπονδιακό πράκτορα προσπαθώντας να απελευθερώσει τον Λουίτζι Μαντζιόνε από φυλακή της Νέας Υόρκης.

Ο Άντερσον φέρεται να χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα «υπογεγραμμένα από δικαστή» για την απελευθέρωση του Μαντζιόνε, που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της United Healthcare το 2024.

Η καταγγελία δεν κατονομάζει ρητά τον Μαντζιόνε, όμως πηγή των αρχών επιβεβαίωσε στο BBC ότι ο Άντερσον επιχείρησε να τον απελευθερώσει.

Συνελήφθη ένας άνδρας που κατηγορείται ότι προσποιήθηκε ομοσπονδιακό πράκτορα προσπαθώντας να απελευθερώσει τον Λουίτζι Μαντζιόνε, τον άνδρα που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της United Healthcare το 2024.

Ο Μαρκ Άντερσον, 36 ετών, κατηγορείται ότι πήγε στη φυλακή της Νέας Υόρκης όπου κρατείται ο Μανγκιόνε και φέρεται να παρίστανε τον πράκτορα του FBI, αναφέρει η καταγγελία σύμφωνα με το BBC. Φέρεται να είπε ότι είχε έγγραφα που είχαν «υπογραφεί από δικαστή» για την απελευθέρωση του κατηγορούμενου.

Αν και η καταγγελία δεν κατονομάζει τον Μανγκιόνε, μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσε στο BBC ότι ο Άντερσον φέρεται να προσπάθησε να τον απελευθερώσει.

Εμφανίστηκε ενώπιον δικαστή την Πέμπτη, αλλά δεν έχει δηλώσει ότι είναι ένοχος.

Ο Άντερσον πλησίασε την Τετάρτη τον χώρο υποδοχής του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης στο Μπρούκλιν και κατηγορείται ότι είπε στους αξιωματικούς ότι ήταν πράκτορας του FBI, αναφέρει η καταγγελία. Είπε ότι είχε έγγραφα «υπογεγραμμένα από δικαστή» που εξουσιοδοτούσαν την απελευθέρωση ενός κρατουμένου.

Όταν οι αστυνομικοί του ζήτησαν τα διαπιστευτήριά του, ο Άντερσον επέδειξε μια άδεια οδήγησης από τη Μινεσότα, ισχυρίστηκε ότι κατείχε όπλα και «επέδειξε πολυάριθμα έγγραφα» στο προσωπικό της φυλακής, σύμφωνα με την καταγγελία.

Στη συνέχεια, οι αξιωματούχοι του Γραφείου Φυλακών συνέλαβαν τον Άντερσον και έψαξαν την τσάντα του, όπου βρήκαν ένα μεγάλο «πιρούνι τύπου μπάρμπεκιου» με δύο «δόντια» και ένα εργαλείο που μοιάζει με κόπτη πίτσας, αναφέρει το BBC.

Ο ύποπτος είχε ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για μια επαγγελματική ευκαιρία από το Μανκάτο της Μινεσότα και εργαζόταν σε μια τοπική πιτσαρία, σύμφωνα με πηγή των αρχών επιβολής του νόμου.

Οι Αρχές κατηγορούν τον Άντερσον για το γεγονός ότι παρίστανε πράκτορα του FBI.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε κρατείται στις φυλακές του Μπρούκλιν από το 2024. Συνελήφθη σε ένα McDonald's στην Πενσυλβάνια μετά από ανθρωποκυνηγητό σε πολλές πολιτείες και στη συνέχεια εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες τόσο σε πολιτειακό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο για τη δολοφονία του Διευθύνοντος Συμβούλου της United Healthcare, Μπράιαν Τόμσον, και έχει δηλώσει αθώος.

Από τη σύλληψή του, ο Λουίτζι Μαντζιόνε έχει προσελκύσει πλήθος υποστηρικτών τόσο στο διαδίκτυο, όσο και στο δικαστήριο. Η δολοφονία πυροδότησε επίσης μια συζήτηση στις ΗΠΑ σχετικά με το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

Η επιλογή των ενόρκων για την πολυαναμενόμενη ομοσπονδιακή δίκη του Mangione έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: skai.gr

